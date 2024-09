To już pewne

Pierwsza drogeria dm w Warszawie. Promocje i gratisy

Pierwszy sklep niemieckiego giganta w Warszawie będzie otwarty 26 września o godzinie 9:00 w Centrum Łopuszańska 22. Powierzchnia sprzedażowa sklepu wynosi 425m2. Drogeria dm będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 21:00. Z okazji otwarcia pierwszej placówki w stolicy sieć przygotowała wiele atrakcji i promocji. Na klientów czekają:

*15 proc. rabat powitalny,

* zestawy mini prezentów,

* darmowy żel pod prysznic marki własnej Balea

Żel będzie można otrzymać w prezencie przy zakupach za okazaniem kuponów dostępnych w gazetkach dm. Oferta ważna jest do 5 października lub do wyczerpania zapasów. Na odwiedzających drogerię dm czekać będą mini prezenty, gofry na patyku, smoothies marki dmBio, porady makijażysty i trychologa, porady makijażowe od instagramerki Karoliny Stylizacje, atrakcyjne animacje i zabawy z muzyką, baloniarz, i spotkanie z pluszowym Misiem Czyścioszkiem - Saubär.

Co kupimy w drogerii dm?

W drogeriach dm znajdziemy szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy, a także wszystko dla niemowląt i dzieci. Kupimy też żywność, artykuły gospodarstwa domowego i karmę dla zwierząt. Na miłośników makijażu czekają szafy makijażowe i specjalna Wyspa Inspiracji Uroda. Wśród kupujących szczególną popularnością, cieszą się produkty marek własnych, w tym marka certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde, czy popularna marka własna Balea.

Drogerie dm z gwarancją niskich cen

Tym, co wyróżnia dm na polskim rynku są ceny. W sklepach dm klienci kupują sprytniej niż w promocji i zawsze korzystnie. Drogerie dm gwarantują atrakcyjną i trwałą cenę półkową, która nie jest podwyższana przez okres minimum 4 miesięcy od daty ostatniej podwyżki widocznej przy każdym produkcie. Co więcej, w ofercie dm klienci znajdą setki produktów, których ceny nie urosły od ponad roku. Drugim wyróżnikiem są atrakcyjne oferty kuponów rabatowych w aplikacji dm oraz dodatkowe kupony PAYBACK. W skali miesiąca to łącznie około dwudziestu różnego rodzaju kuponów, które w połączeniu z gwarancją trwałej ceny tworzą korzystną ofertę dm.

