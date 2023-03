Wielki kryzys gospodarczy zmiecie PiS? Ekspert nie ma wątpliwości

Nie będzie cię stać na mieszkanie we własnym domu? UE planuje kontrowersyjne prawo

Przerażające dane gospodarcze

Polacy realnie ubożeją. Mamy do czynienia obecnie z największym kryzysem ekonomicznym od 27 lat. Częściowo wywołanym czynnikami wewnętrznymi jak np. transfery socjalne, a częściowo czynnikami zewnętrznymi jak wojna w Ukrainie. Przypomnijmy fatalne dane gospodarcze z kilku ostatnich ostatnich miesięcy.

W urzędach pracy, w styczniu zarejestrowano 131,5 tys. nowych bezrobotnych, 14,9 proc. więcej rdr. Stopa bezrobocia w styczniu 2023 r. wyniosła 5,5 proc. wobec 5,2 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja bazowa (z wyłączeniem cen żywności i energii) w lutym wyniosła 12,0 proc. wobec 11,7 proc. miesiąc wcześniej. Realna roczna dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw siódmy miesiąc z rzędu była ujemna i wyniosła -4,06 proc. To trzeci najgłębszy realny spadek realnych płac w Polsce w sięgającej 2005 roku historii porównywalnych danych.

Przeciętne miesięczne realne emerytury oraz renty brutto (z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych) spadły o 4,7 proc. rok do roku. W przypadku realnych świadczeń rolników odnotowany spadek był jeszcze większy i wyniósł 8,5 proc.

To wszystko dane z ostatnich miesięcy, które skomentuje gość w programie "Pieniądze to nie wszystko". Prowadzący zapyta również w kontekście nadchodzących wyborów, jak może pogarszający się standard życia Polaków przełożyć na wynik wyborów i czy te dane gospodarcze doprowadzą do przegranej obozu rządzącego.

Ekonomista z pewnością będzie pytany również o 0 VAT na żywność. Jak wiemy zerowy VAT na żywność, który obowiazuje tylko do 30 czerwca. Niewątpliwie przywrócenie normalnych stawek podbiło by jeszcze bardziej drożyznę w sklepach. Jaki jest w tej sytuacji możliwy scenariusz zwłaszcza, że na jesieni są wybory?

To tylko niektóre wątki, które pojawią się w dzisiejszym programie Pieniądze to nie wszystko Huberta Biskupskiego, transmitowanego na żywo na kanale YouTube SE i Facebook SB.

Zapraszamy!

Pieniądze to nie wszystko - Anna Moskwa - E23: PL for UA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.