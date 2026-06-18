Strajk ostrzegawczy w ZUS. Czy placówki były otwarte dla seniorów?

Wczoraj, 17 czerwca 2026 roku, przez dwie godziny trwał strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Choć akcja protestacyjna była odczuwalna w całej Polsce, to zakończyła się o 10:00 i, jak zapewnia sam ZUS, nie spowodowała większych utrudnień. Co ważne dla seniorów i innych interesantów, mimo protestu wszystkie sale obsługi klienta w kraju pozostały otwarte. ZUS informuje, że każda osoba, która tego dnia pojawiła się w placówce, aby załatwić swoje sprawy, np. złożyć wnioski do ZUS, została bez problemu obsłużona. Na szczęście, wszystko przebiegło spokojnie i bez żadnych niebezpiecznych incydentów.

Ilu pracowników ZUS wzięło udział w strajku? Poznaj dokładne liczby

Skala protestu robi wrażenie i wyraźnie pokazuje, jak duże jest niezadowolenie w szeregach ZUS. W akcji wzięła udział przytłaczająca większość załogi. Według oficjalnych danych, do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego przystąpiło łącznie 26 249 osób. To blisko 73 procent wszystkich pracowników, którzy tego dnia byli obecni w pracy.

Mimo tak dużej liczby protestujących, udało się uniknąć paraliżu instytucji. Ciągłość działania Zakładu, w tym terminowa obsługa świadczeń z ZUS, została utrzymana dzięki tym, którzy nie przerwali pracy. Jak podaje ZUS, tego dnia w urzędach pracowało 36 020 osób z ogólnej liczby 43 885 zatrudnionych. Aż 9 771 z nich nie przyłączyło się do strajku, co pozwoliło na bieżącą obsługę spraw i realizację najważniejszych zadań bez zakłóceń.

Pracownicy ZUS protestują w Starachowicach

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Jakie są przyczyny strajku w ZUS? Chodzi o coś więcej niż pieniądze

Warto wiedzieć, że strajk ostrzegawczy to w pełni legalny etap sporu zbiorowego, który został oficjalnie zgłoszony przez ZUS do Okręgowego Inspektora Pracy. Chociaż pieniądze są ważne, to głównym punktem zapalnym okazały się warunki pracy. Pracownicy alarmują, że jest ich po prostu za mało w stosunku do lawiny zadań, jakie nakłada się na instytucję, co jest kluczowym postulatem w ramach ich walki o prawa pracownicze.

Co ciekawe, spór dotyczy nie tylko przeciążenia obowiązkami. Na stół trafiły również delikatne kwestie relacji między pracownikami oraz standardów etycznych. Protest jest więc także sygnałem alarmowym w sprawie atmosfery i kultury organizacyjnej wewnątrz Zakładu. Lepsze warunki w tych obszarach są kluczowe dla komfortu i efektywności pracy tysięcy urzędników w całej Polsce.

Jakich podwyżek żądają pracownicy ZUS? Spór o 1200 zł na osobę

Oczywiście, w postulatach nie mogło zabraknąć kwestii finansowych. Związki zawodowe działające w ZUS domagają się konkretnych podwyżek w budżetówce i chcą wzrostu pensji dla każdego pracownika o 1200 złotych brutto miesięcznie. Sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych szybko policzył, że spełnienie tego żądania wiązałoby się ze zwiększeniem rocznego budżetu na płace o ponad miliard złotych. ZUS twierdzi, że taka kwota znacznie przekracza jego możliwości finansowe i w odpowiedzi zaproponował podwyżkę w wysokości zaledwie 220 złotych brutto, co spotkało się ze stanowczą odmową związkowców. Mimo napiętej sytuacji, zarząd ZUS deklaruje, że jest otwarty na dalsze rozmowy.

Ile wiesz o ZUS? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie błyskawicznym! Pytanie 1 z 18 Jakie jest rozwinięcie skrótu ZUS? Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Socialnych Zakład Urozmaiceń Społecznych Następne pytanie