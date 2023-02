Wielki zmiany w Google. Nie zobaczysz pełnych wyników wyszukiwania. Będzie więcej klikania

Dłużnicy i alimenciarze tam lokują swoje pieniądze. To sposób na uniknięcie komornika!

Filtr Google SafeSearch ukrywa treści pornograficzne, brutalne czy powszechnie uznawane za nieodpowiednie. Istnieje możliwość wyłączenia go, by w pełni cieszyć się internetowymi zasobami. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w sieci przedsiębiorstwo Google podjęło decyzję o rozszerzeniu cenzurowania wyszukiwanych treści.

Wyszukiwarka zostanie zaktualizowana, by obrazy skojarzone z treściami cenzurowanymi zamazywać nawet wówczas gdy filtr SafeSearch jest wyłączony. Przedstawiciele Google wskazują, że "to kolejny krok na drodze do uzyskania prawdziwie bezpiecznej sieci".

Internetowa cenzura. Jak ją wyłączyć?

Aby wyłączyć "internetową cenzurę" użytkownicy będą musieli odwiedzić menu ustawień SafeSearch i potwierdzić swoją pełnoletność. Z kolei dla osób dla których jest ona niewystarczająca - będzie opcja zamazania nie tylko obrazów i wideo ale również fragmentów tekstów oraz linków.

Jak informuje portal telepolis.pl "funkcja cenzury ma pojawić się najpierw, a możliwość jej wyłączenia później. Do tego momentu każdy nieodpowiedni obraz trzeba będzie odsłaniać ręcznie".

