Wielkie kłopoty z usługą e-PiT! Polacy nie mogą rozliczyć podatku

Utrudnienia w e-Urzędzie Skarbowym

W środę, 15 lutego, rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok, który potrwa do 2 maja. Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl. Zalogować można się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel lub podając dane podatkowe. Jak poinformowało na Twitterze Ministerstwo Finansów występują utrudnienia w e-Urzędzie Skarbowym. "Część użytkowników może mieć kłopot z zalogowaniem się lub korzystaniem z usług. Nasz zespół IT pracuje nad tym, aby wszystko jak najszybciej wróciło do normy. Przepraszamy za utrudnienia" - przekazał resort.

W ramach usługi Twój e-PIT udostępnione są zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38, które są najczęściej wypełniane; ponadto - PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej oraz oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5 proc. podatku organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo nowością jest PIT-DZ - informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., do 2 maja br. (30 kwietnia to niedziela), zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

📣 Występują utrudnienia w e-Urzędzie Skarbowym.#TwójeUS #TwójePITCzęść użytkowników może mieć kłopot z zalogowaniem się lub korzystaniem z usług. Nasz zespół IT pracuje nad tym, aby wszystko jak najszybciej wróciło do normy. 🔧Przepraszamy za utrudnienia. pic.twitter.com/QnZsGRLt4g— Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) February 15, 2023

