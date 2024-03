Ministerstwo finansów ma problemy z IT? Krytyczna opinia NIK

Dzień Kobiet w Dino

W piątek 8 marca 2024 roku obchodzimy Dzień Kobiet. To doskonały moment dla sieci handlowych. Już w tym tygodniu w wielu marketach obowiązuje specjalna oferta przygotowana właśnie z okazji Dnia Kobiet. Przyjrzyjmy się ofercie przygotowanej przez sieć handlową Dino. Oczywiście produkt numer jeden to kwiaty. Bukiet goździków można kupić już za 15,99 zł, ale jest tutaj haczyk - to cena obowiązująca przy zakupie dwóch sztuk w ramach akcji ”kupujesz — zyskujesz”. W ofercie Dino znalazły się też bukiety róż składające się z 11 sztuk kwiatów - cena 16,99 zł. W ofercie są też tulipany w cenie 17,99 zł za bukiet. W ofercie są także kwiaty doniczkowe, np. kwiat kalanchoe w małej doniczce można kupić już za 4,99 zł.

Dino, tak jak i inne sieci handlowe, z okazji Dnia Kobiet przygotowało specjalną ofertę słodyczy. Bombonierkę Rafaello kosztuje teraz 9,99 zł przy zakupie dwóch opakowań, a Merci kosztuje 15,99 zł. Tańsze są także czekolady, np. przy zakupie dwóch czekolad Ferrero Rocher i Raffaello, za jedną tabliczkę płaci się 7,99 zł. W ofercie dostępne są również słodkie truskawki, tańsze o 23%, za 9,99 zł i bombonierka Toffifee za jedyne 7,99 zł.

Pieniądze to nie wszystko - Jacek Janiszewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.