Tusk rozwiał nadzieje emerytów. Świadczenia o kilkaset złotych niższe

Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że sposób waloryzacji emerytur dla osób, które przed nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z FUS z 2021 r. przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019 jest niezgodny z konstytucją.

W konsekwencji złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu skutkowało niższym wymiarem emerytury w porównaniu do takich wniosków złożonych w pozostałych jedenastu miesiącach roku. W rezultacie emeryci, którzy przechodzili na emeryturę w czerwcu, mogli mieć świadczenie nawet o kilkaset złotych niższe. Nie objęła ich bowiem waloryzacja kwartalna, a to realnie obniżyło wysokość wypłacanego świadczenia. ZUS przeprowadził analizy, które miały pokazać, ile realnie tracą "czerwcowi" emeryci. - Jeżeli ktoś przechodziłby na emeryturę w maju, to miałby emeryturę wyższą od czerwcowej o 5 proc., a w lipcu - o 12 proc.

Problem ten miała naprawić nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uchwalona w 2021 r. W 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która częściowo rozwiązywała problem tzw. emerytur czerwcowych. Ustawa zmieniła zasady wyliczania emerytur na stałe, dlatego osoby osiągające wiek emerytalny w czerwcu mogą już bez obaw składać wnioski o świadczenia w tym miesiącu. Nowela nie zakładała jednak ponownego przeliczenia i wypłacenia wyrównania osobom, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019.

Kwestię emerytów czerwcowych z 2020 r. rozwiązano ustawą epizodyczną. Możliwość przeliczenia emerytur czerwcowych według nowych zasad nie objęła natomiast osób, które nabyły prawo do świadczenia w czerwcu od 2009 r. do 2019 r.

Blokując publikację wyroku Trybunały Konstytucyjnego, Donald Tusk przekreślił możliwości emerytów na waloryzację świadczeń oraz wypłatę rekompensat.

"Po wyroku TK, ZUS odmówił jego wykonania z uwagi na brak publikacji w Dzienniku Ustaw. Wiemy już, że nie będzie tej publikacji. Jedynym sposobem otrzymania wyrównania emerytur (i podwyżek) są wyroki sądów okręgowych" - czytamy w portalu infor.pl.

Koszt przeliczenia świadczeń osobom, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019, wyniósłby ok. 260–280 mln zł rocznie. Koszt wyrównań może wynieść nawet ok. 1,6 mld zł. Liczba uprawnionych to 97,3 tys. osób - przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.