Kogo powoła Donald Tusk? Wiemy, kto będzie ministrem finansów

Andrzej Domański nowym ministrem finansów?

Andrzej Domański pytany również przez Super Biznes, o swoją możliwą nominację na szefa resortu finansów, nie zaprzeczył. Jak stwierdził należy poczekać do zakończenia rozmów koalicyjnych, wtedy poznamy szczegóły zarówno umowy jak i personalia w nowym rządzie koalicyjnym.

Domański według money.pl, przez kilkanaście lat kariery zawodowej pełnił bowiem funkcje analityka, zarządzającego funduszami, dyrektora inwestycyjnego czy członka zarządu w instytucjach finansowych. Według informacji portalu był również szefem Instytutu Obywatelskiego, powiązanego z Platformą Obywatelską think tanku politycznego. Jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył też program Chartered Financial Analyst.

Z rozmów jakie przeprowadziliśmy w Super Biznesie w połowie października z ekonomistami wynika, że w pierwszym okresie rządów opozycji, na nowym ministrze finansów będzie ciążyć duża odpowiedzialność i niewykluczone, że będzie musiał on podejmować niepopularne decyzje, które mogą stanowić obciążenie również wizerunkowe.

Prof. Stanisław Gomułka wiceminister finansów w ostatnim rządzie Donalda Tuska, obecnie minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, wskazywał wtedy w rozmowie z Super Biznesem, że przed nowym ministrem, jest bardzo niewdzięczna rola, przede wszystkim uporządkowania i nowelizacji budżetu.

Z Gomułką zgadza się prof. Witold Orłowski, był szef doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który przyznał w rozmowie z nami, że przed nowym ministrem, niewdzięczna rola pokazania prawdziwego stanu budżetu państwa, a nikt nie lubi posłańca przynoszącego złe wieści -stwierdził profesor Orłowski w rozmowie z Super Biznesem.

Na naszych łamach trafnie wytypował kandydata właśnie prof. Gomułka, który tak opisał idealną kandydaturę na nowego szefa resrtu finansów:

-Przypuszczam, że będzie to ktoś, kogo Donald Tusk zna, cieszy się jego zaufaniem, a więc będzie związany z Platformą Obywatelską. Musi to być człowiek, który jest w stanie pogodzić wszystkich koalicjantów, musi to być osoba, która ma zdolność do argumentacji. Proponowałem Tuskowi, żeby wicepremierami zostali szefowie trzech partii opozycyjnych – mówił w rozmowie z Super Biznesem, prof. Gomułka były wiceminister finansów w rządzie Tuska.

