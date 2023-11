Zamrożenie cen prądu nie dla przedsiębiorców! Firmy zapłacą krocie

Zamrożenie cen prądu nie dla przedsiębiorców!

W sprawie cen prądu w 2024 roku pojawiały się spore obawy, choćby ze względu na wnioski firm energetycznych do URE, żeby podnieść rachunki nawet o 90 proc., do tego z końcem 2023 roku kończy się tarcza mrożąca ceny energii. Andrzej Domański będący ekspertem ekonomicznym Koalicji Obywatelskiej powtarzał już wielokrotnie w mediach, że w planach jest kontynuowanie mrożenia cen energii, a teraz w rozmowie z RMF FM potwierdził, że partie, które maja utworzyć nowy rząd porozumiały się już w tej sprawie. Jest jednak pewien haczyk - wygląda na to, że zamrożenie cen nie będzie dotyczyło firm.

- Pracujemy nad rozwiązaniem, w ramach którego ceny energii dla gospodarstw domowych oraz dla samorządów przez co najmniej pierwszych 6 miesięcy przyszłego roku będą na poziomie zbliżonym do cen obecnych - powiedział w rozmowie z RMF FM Andrzej Domański z Koalicji Obywatelskiej.

Domański nie wymienił przy tym przedsiębiorstw, a to oznacza, że od stycznia 2024 roku firmy będą płaciły wyższe stawki za prąd. Spodziewany wzrost cen prądu dla odbiorcy końcowego może wynieść nawet 70 procent! To oczywiście przełoży się na ceny produktów i usług wytwarzanych przez przedsiębiorców, a w konsekwencji na inflację.

Rząd będzie miał mało czasu na zamrożenie cen. Niższe stawki nie będą jednak trwać wiecznie

Partie koalicyjne miał mało czasu na zamrożenie cen, biorąc pod uwagę fakt, że Andrzej Duda desygnował na premiera Mateusza Morawieckiego, rząd stworzony z KO, Trzeciej Drogi i Lewicy prawdopodobnie zostanie utworzony dopiero w połowie grudnia. Dlatego Domański zapowiedział, że partie już teraz "pracują w ciszy" i porozumiały się w sprawie rozwiązań, mimo, że wcześniej nie miały tego w programach. Na razie nie chcą jednak zdradzać szczegółów w obawie o rozłamy i ataki przeciwników politycznych.

Jak donosi RMF FM ze swoich źródeł w partiach, które mają tworzyć rząd, mrożenie cen energii nie będzie rozwiązaniem na stałe. Z czasem będzie trzeba zbliżyć się do cen rynkowych. Pozostaje pytanie, czy będzie to robione stopniowo, czy też Polacy będą mieli terapię szokową w momencie, gdy zamrożenie cen zniknie.

