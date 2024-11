Wigilia dniem wolnym od pracy zamiast Trzech Króli. Minister Tuska ujawnia

Np. na święto Trzech Króli, ale myślę, że to też można zbadać, które święta są dla Polaków najistotniejsze. I bardzo wyraźnie mogłoby się okazać, że nie każde są tak rodzinne i tradycyjne jak Wigilia – powiedziała minister funduszy. – To od niedawna jest wolny dzień. Nie mam poczucia, że to jest mocno zakorzenione w polskiej tradycji i kulturze – dodała minister.