Przygotuj swój rower na sezon z Lidlem

Rozpoczęcie sezonu rowerowego to idealny moment na odświeżenie swojego jednośladu oraz zaopatrzenie się w niezbędne akcesoria. Zanim jednak wyruszymy w trasę, warto zadbać o odpowiedni serwis roweru. W sklepach Lidla kupimy stojak serwisowy do roweru Crivit w supercenie, za 139,99 zł/szt. oraz zestaw do czyszczenia roweru, 10 elementów Crivit (29,99 zł/zestaw), a w nim: szczotka, szczotka do łańcuchów i zębników, 2 szczotki do zębatek, 2 drapaki do zębników, 2 szczotki do przerzutek, rękawica z mikrofibry oraz ściereczka. Niezbędne podczas serwisowania mogą okazać się również minipompka lub multitool rowerowy Crivit w cenie 19,99 zł/szt.

Praktyczne rozwiązania dla każdego rowerzysty: Sakwy i torby rowerowe Crivit

W ofercie sieci znajdziemy sakwę na bagażnik rowerowy Crivit (49,99 zł/szt.) – to doskonałe rozwiązanie do przechowywania większych przedmiotów oraz torbę rowerową Crivit (49,99 zł/szt.) dostępna w trzech wariantach: pod ramę, na kierownicę lub pod siodełko. Dla tych, którzy lubią mieć swoją prędkość pod kontrolą, Lidl proponuje wodoszczelny, bezprzewodowy licznik rowerowy Crivit w supercenie, za 29,99 zł/zestaw. Urządzenie włącza się automatycznie, reagując na ruch, a wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia doskonałą widoczność w każdych warunkach.

Bezpieczeństwo przede wszystkim: Kask rowerowy i okulary sportowe Crivit

Podczas rowerowych wypraw warto zadbać nie tylko o swój sprzęt, ale także o własny komfort i bezpieczeństwo. Lidl proponuje absolutny must-have dla każdego rowerzysty – uniwersalny kask rowerowy Crivit w cenie 59,99 zł/szt. Kask wyposażony jest w odpinaną tylną lampkę z trzema trybami świecenia oraz elementy odblaskowe, które zwiększają widoczność po zmroku. W Lidlu znajdziemy również okulary sportowe z wymiennymi szkłami Crivit (24,99 zł/zestaw), które zapewniają 100 proc. ochrony przed promieniowaniem UV.

Aktywnie na szlaku: Kije trekkingowe i odzież funkcyjna Crivit

Dla miłośników pieszych wędrówek świetnym wyborem będą aluminiowe kije trekkingowe Crivit (59,99 zł/para), oferujące stabilność i wsparcie na wymagających trasach. Podczas sportowych aktywności niezastąpiony okaże się męski T-shirt funkcyjny Crivit (19,99 zł/szt.), wykonany z oddychającego materiału skutecznie odprowadza wilgoć, zapewniając uczucie suchości i komfort nawet podczas intensywnego wysiłku.