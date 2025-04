Nowości Livarno Home w Lidlu – funkcjonalność i styl

Livarno Home to marka, która z sezonu na sezon zaskakuje klientów ciekawymi i przemyślanymi rozwiązaniami do domu i ogrodu. Nie inaczej jest tej wiosny. Już od czwartku, 17 kwietnia, w sklepach stacjonarnych sieci Lidl oraz na stronie lidl.pl pojawiła się nowa kolekcja akcesoriów, które doskonale wpisują się w potrzeby domowych ogrodników i amatorów wiosennego relaksu.

Wśród najciekawszych propozycji znalazł się żagiel przeciwsłoneczny Livarno Home o wymiarach 415 × 415 × 415 cm, który skutecznie blokuje aż 85% promieniowania UV. To nie tylko ochrona przed słońcem, ale też stylowy dodatek do ogrodu, tarasu czy balkonu – w cenie 49,99 zł za zestaw.

Funkcjonalność idzie tu w parze z designem – składane fotele Livarno Home, dostępne w cenie 129 zł za sztukę, oferują regulację oparcia w czterech pozycjach, a przy tym są odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Przemyślane rozwiązania dla ogrodu i balkonu

Komfortowa przestrzeń na świeżym powietrzu to nie tylko meble, ale również dobrze dobrane dodatki. Praktyczne krzesła ogrodowe Livarno Home (49,99 zł/szt.) można łatwo przechowywać – układają się jedno na drugim, co docenią zwłaszcza posiadacze mniejszych balkonów i tarasów.

Dla miłośników roślin przygotowano coś wyjątkowego – pergole i podpórki do pnączy, które nie tylko pomagają w organizacji przestrzeni, ale też dodają ogrodom elegancji. Dekoracyjne podpórki (29,99 zł/szt.) i pergole w dwóch rozmiarach (39,99 zł/szt.) umożliwiają efektowne wyeksponowanie pnących roślin, tworząc stylowe tło dla zielonej scenerii.

Nie można też zapomnieć o wieczornym klimacie – oświetlenie ogrodowe Livarno Home to jedna z najchętniej wybieranych kategorii przez klientów. Zestawy solarnych lampek LED (od 24,99 zł do 29,99 zł) są wodoodporne, włączają się automatycznie po zmroku i świetnie sprawdzają się jako element dekoracyjny i praktyczne źródło światła.

Promocje i zakupy online – jak zyskać więcej dzięki aplikacji Lidl Plus

Wraz z nową kolekcją ogrodową Livarno Home Lidl przygotował również wyjątkową promocję dla użytkowników aplikacji mobilnej Lidl Plus. Do niedzieli, 20 kwietnia, wybrane meble ogrodowe można kupić online z rabatem 20%! Wśród przecenionych produktów znalazły się m.in. składany stolik ogrodowy Sevilla z olejowanego drewna akacjowego, fotel ogrodowy Sevilla, a także czteroosobowy zestaw wypoczynkowy, idealny na taras lub do altany. Promocja dotyczy zakupów internetowych, co oznacza, że komfortowe zakupy można zrobić bez wychodzenia z domu.