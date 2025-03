i Autor: SHUTTERSTOCK kawa w biurze

Ruszyły protesty

Wojna o kawę w pracy! Usunęli automaty, bo spędzano przy nich za dużo czasu

Kawa powodem konfliktu we włoskim urzędzie! Burmistrz Pieve di Soligo, Stefano Soldan, usunął automaty do kawy z urzędu gminy, argumentując to zbyt długimi przerwami pracowników. Decyzja wywołała falę protestów i porównania do kultowego serialu "Camera Cafe". Czy to walka o efektywność, czy przesada?