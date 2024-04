Włoskie przysmaki w Biedronce! Mega oferta już w sklepach sieci

To on zdecyduje o emeryturach w Polsce! Zbigniew Derdziuk nowym prezesem ZUS?

Włoska kuchnia w Biedronce

Produkty marki własnej Gusto Bello to linia wyśmienitych specjałów prosto z Italii, przy tworzeniu której sieć współpracuje wyłącznie z producentami z Włoch, zarówno z tymi największymi, jak i lokalnymi. W Biedronce kupimy wszystko, co niezbędne, by przygotować ucztę we włoskim stylu: pizze, szeroki wybór kolorowych makaronów i pesto, idealne do sałatek sery, dojrzewające wędliny, czy aromatyczne oliwy, kończąc na znakomitych deserach, które stanowią ukoronowanie każdego, włoskiego posiłku.

Mega promocje na włoskie specjały

Miłośnicy oryginalnych włoskich wędlin znajdą w ofercie wędzoną na zimno dojrzewającą szynkę prosto z regionu Alto Adige – Speck Alto Adige IGP Gusto Bello 100 g za 10,49 zł, czy wybór trzech doskonałości CHNP z regionu Piacenzy – Antipasto dei tre salumi piacentini DOP Gusto Bello 100 g w cenie 14,99 zł za opakowanie. Do włoskich potraw idealna będzie Pancetta w kostce Gusto Bello 150 g za 7,49 zł. Deskę trzech serów włoskich – Peccorino Gourmet z oliwkami, Asiago DOP, Asiale z suszonymi pomidorami można dostać już za 19,99 zł za opakowane, oryginalną mozzarellę di buffalla Gusta Bello 125 g za 7,99 zł, tarty na wiórki ser Grana Padano Gusto Bello 100 g w cenie 8,37 zł, a kremową Burratę Gusto Bello 125 g już za 6,94 za opakowanie. Fani włoskich wypieków będą mogli rozkoszować się smakiem Pizzy Speck Gusto Bello 400 g za 15,99 zł, Focaccii Gusto Bello zapieczonej z oliwkami lub pomidorkami koktajlowymi Gusto Bello za 5,99 zł/opakowanie przy zakupie 2 opakowań.

Makarony i sosy w promocji Biedronki

Kolorowe makarony farfalle i fischietti kosztują 4,49 zł za opakowanie 250 g przy zakupie 2 opakowań, a barwiony sepią makaron spaghetti 500 g - 7,49 zł. Nowością w ofercie Biedronki są pomidory w puszce San Marzano Gusto Bello 400 g za 7,99 zł/puszka. Sosy pomidorowe Gusto Bello – siciliana arrabiata 600 g za 8,99 zł/słoik i alfredo z bazylią 350 g za 5,99 zł/słoik. Pomidory suszone Gusto Bello 280 g można kupić już za 8,99 zł za słoik, a krem pistacjowy Gusto Bello, 200 g w cenie 19,99 zł. Włoskie potrawy idealnie komponują się z oliwą z oliwek Gusto Bello Terra di Bari Bitonto D.O.P. 500 ml za 24,99 zł, czy octem balsamicznym Gusto Bello 250 ml za 8,99 zł za butelkę.

