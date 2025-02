Włoskie specjały w promocji Lidla! Wielki powrót kultowej oferty

Włoskie wędliny w promocji Lidla

W ofercie Lidla znalazły się kultowe smaki wędlin, takie jak prosciutto cotto ITALIAMO (6,99 zł/100 g/1 opak.), czyli delikatna włoska szynka gotowana oraz salami ITALIAMO (10,99 zł/100 g/1 opak.), które stanowią doskonałą bazę do klasycznej włoskiej deski wędlin. Dla miłośników mocniejszych smaków Lidl przygotował tradycyjne wędliny dojrzewające, w tym prosciutto crudo dojrzewające przez 14 miesięcy ITALIAMO (10,99 zł/100 g/1 opak.). Warto zwrócić także uwagę na zestaw wędlin w stylu włoskim ITALIAMO (12,99 zł/100 g/1 opak.), który stanowi połączenie najlepszych jakościowo wędlin.

Uczta dla fanów serów

Na lidlowych półkach można znaleźć ser Parmigiano Reggiano ITALIAMO (8,79 zł/100 g/1 opak.) – jeden z najbardziej cenionych serów na świecie – dostępny tarty lub w płatkach. Wyrazisty smak zapewnią Quartirolo Lombardo ITALIAMO (10,99 zł/250 g/1 opak.) czy tradycyjny ser owczy, Pecorino Romano DOP ITALIAMO (21,99 zł/200 g/1 opak.) – doskonale komponują się z oliwą z oliwek i suszonymi pomidorami. Natomiast dla tych, którzy cenią sobie naturalne smaki Lidl Polska przygotował burratę ITALIAMO (10,99 zł/200 g/1 opak.), czyli ser o kremowej konsystencji i delikatnym smaku, który można wykorzystać w sałatkach, pastach czy na świeżym chlebie. Lidl oferuje też szeroki wybór włoskich makaronów. Klasyczne spaghetti ITALIAMO (7,99 zł/1 kg/1 opak), lasagne ITALIAMO (9,32 zł/400 g/1 opak.), tortelloni ITALIAMO (7,99 zł/250 g/1 opak.) czy cappelletti ITALIAMO (7,99 zł/250 g/1 opak.) to tylko niektóre z opcji dostępnych w ofercie. Dopełnieniem tych makaronowych pyszności są sosy – passata pomidorowa ITALIAMO (5,49 zł[1]/720 ml/1 opak.), pesto sycylijskie ITALIAMO z suszonymi pomidorami, bazylią i migdałami (7,99 zł/180 g/1 opak.) czy klasyczne sosy do makaronu.

Słodkości i pizza w mega promocji Lidla

Tiramisu ITALIAMO (6,99 zł/2 x 80 g/1 opak.) to klasyczny włoski deser, dostępny w różnych wersjach smakowych, które zachwycą miłośników słodkości, jogurt ITALIAMO (3,49 zł/150 g/1 opak.) o smakach limonki i mascarpone lub orzechów laskowych z nugatem – to z kolei orzeźwiająca propozycja na lekką przekąskę. Lidl przygotował też szeroką ofertę pizz - pizze Arrabbiata ITALIAMO (9,99 zł/400 g/1 opak.) oraz opalane drewnem o smakach quattro fromaggi lub prosciutto e mozzarella ITALIAMO są w promocji 33 proc. taniej za 9,99 zł/350 g, 400 g/1 opak. Foccacia z serem i boczkiem ITALIAMO (12,99 zł/360 g/1 opak.) to idealna propozycja na przystawkę. Na lidlowych półkach nie brakuje także oliwek, suszonych pomidorów z chilli, oregano lub klasycznych ITALIAMO (7,99 zł/100 g/1 opak.) i sosów balsamicznych.

Autor: