Wniosek o dodatek węglowy do 30 listopada

Dodatek węglowy to rządowa pomoc dla obywateli, których przerosły obecnie bardzo wysokie ceny węgla. Sezon grzewczy już się rozpoczął, a zima zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków obawia się, że w tym roku nie będzie miało wystarczająco ogrzanych domów.

Dodatek węglowy, czyli dopłata do węgla przeznaczona jest dla tych, którzy posiadają swoje gospodarstwo domowe, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest właśnie ten surowiec. Aby otrzymać dodatek, konieczne jest zameldowanie w miejscu zamieszkania, co także należy podać we wniosku. Można uzyskać nawet 3000 zł w celu kupna węgla. Dofinansowanie można otrzymać pod warunkiem, że dane źródło ciepła nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB. Co ważne, mimo początkowych założeń, teraz wniosek o dodatek węglowy można ponownie złożyć.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

We wniosku o dodatek węglowy należy wpisać informację, do kogo wniosek ma trafić, czy do gminy, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Obowiązkowo trzeba podać imię i nazwisko, a także PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania i numer telefonu bądź adres mailowy. Wniosek musi zawierać informację, ile osób zamieszkuje dane gospodarstwo i jakie jest główne źródło ogrzewania. Za podanie nieprawdziwych informacji grozi kara finansowa w wysokości nawet do kilku tysięcy złotych.

