Ceny prądu

Zamrożenie cen prądu. Do kiedy można składać oświadczenia?

Osoby. prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinny do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie u dostawcy prądu. To pozwoli na niższe rachunki za prąd od 1 grudnia 2022 r. Warunkiem obniżenia rachunków za prąd przez mikroprzedsiębiorców jest złożenie do 30 listopada 2022 r. oświadczenia, pozwoli to na skorzystanie z maksymalnej ceny prądu wynoszącej 785 zł/MWh. Warto dopełnić formalności do 30 listopada 2022 r.