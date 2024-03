Posłowie złożyli wniosek o postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu

Tusk spełnia obietnicę wyborczą

W ubiegły wtorek (19 marca) premier Donald Tusk zapowiedział wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Szef rządu powiedział wtedy, że wniosek jest gotowy i że zostanie złożony w najbliższych dniach. Złożenie takiego wniosku było jednym z elementów "100 konkretów na 100 dni" ogłoszonych przez KO przed wyborami parlamentarnymi.

Większość rządząca zarzuca Glapińskiemu m.in. zaangażowanie w działalność polityczną przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, a także wprowadzenie w błąd co do wyników finansowych banku centralnego za 2023 r.

Trybunał Stanu dla Glapińskiego. Jak wygląda procedura?

Wniosek w sprawie postawienia przed TS może złożyć w Sejmie prezydent lub co najmniej 115 posłów. Marszałek Sejmu kieruje później taki wniosek do sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Komisja ta przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS lub o umorzenie postępowania.

Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed TS m.in. Prezesa Narodowego Banku Polskiego Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Natomiast uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed TS m.in. premiera oraz członków rządu Sejm podejmuje większością 3/5 ustawowej liczby posłów (276).

Co grozi osobie skazanej przez Trybunał Stanu?

Artykuł 11 ustawy o Trybunale Stanu wyjaśnia, że już sama uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu szefa banku centralnego powoduje jego zawieszenie. Gdyby został uznany winnym - daje to możliwość jego odwołania.

Trybunał wobec takiej osoby może orzec:

utratę czynnego i biernego prawa wyborczego;

utratę wszystkich lub niektórych orderów, odznaczeń i tytułów honorowych;

zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i organizacjach społecznych;

pozbawienie mandatu poselskiego (od dwóch do 10 lat);

utratę zajmowanego stanowiska, z którego pełnieniem związana jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu;

za przestępstwa i przestępstwa skarbowe – kary i środki karne przewidziane w ustawach.

Prace Komisji są podobne do komisji śledczych, polegają na analizie dokumentów, przesłuchiwaniu świadków. W sumie trwać to może od 6 do 12 miesięcy. Od momentu wpłynięcia wniosku do Komisji, Glapiński ma 30 dni na złożenie wyjaśnień.

Pieniądze to nie wszystko - Wojciech Trojanowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.