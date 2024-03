Z pensją minimalną zapłacisz składkę wyższą niż przedsiębiorca z dużym dochodem

Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Od 1 stycznia 2025 r. przywrócona zostanie zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Ponadto obniżona zostanie wysokość składki zdrowotnej dla 93% przedsiębiorców PIT (niezależnie od formy opodatkowania), w tym w szczególności dla tych, którzy osiągają niskie i średnie dochody.

Skala podatkowa

Wszyscy podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną na skali podatkowej (ponad 1,3 mln osób) zyskają na wprowadzeniu ryczałtowej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka będzie wynosić 9% z 75% płacy minimalnej czyli około 310 zł miesięcznie (w warunkach roku 2025).

Rozwiązanie to uproszcza system, daje stabilność i przewidywalność prowadzenia działalności gospodarczej. Nie będzie wymagało dodatkowych rozliczeń czy ewidencji ani płacenia składki od zbywanych środków trwałych. Wysokość składki będzie stała, niezależna od osiąganego dochodu.

Podatek liniowy

Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowani 19% liniową stawką PIT zapłacą składkę zdrowotną obliczaną w następujący sposób:

Osoby, których dochody miesięczne nie przekroczą 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotną, taką samą jak osoby rozliczające się na skali podatkowej, j. w wysokości 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia. W stosunku do obecnego systemu zyskają co najmniej ok. 100 zł miesięcznie (w warunkach 2025 r.). Wraz ze wzrostem dochodów (do 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia) ich korzyść na niższej składce będzie rosła i wyniesie maksymalnie ok. 530 zł miesięcznie.

Osoby, których dochody przekroczą 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotna w wysokości 4,9% od nadwyżki uzyskanych dochodów powyżej 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Na nowym rozwiązaniu zyskają wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym. Umożliwimy również tym przedsiębiorcom niewykazywanie dochodu ze zbycia środka trwałego.Zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania, to grupa bardzo zróżnicowana.

Planowane zmiany zakładają, że przedsiębiorcy na ryczałcie, którzy uzyskają przychody miesięczne w wysokości nieprzekraczającej 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą (w warunkach roku 2025) około 310 zł miesięcznie (9% od 75% minimalnego wynagrodzenia, przez co zyskają z uwagi na zmniejszenie podstawy naliczenia składki zdrowotnej).

W zakresie przychodów przekraczających 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przedsiębiorcy na ryczałcie zapłacą minimalna składkę (w kwocie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia) oraz 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy ci nie będą musieli wykazywać przychodów ze zbycia środków trwałych. Zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT.

Przed wprowadzeniem reformy Polskiego Ładu przedsiębiorcy odprowadzali składkę zdrowotną w wysokości 9 mld zł rocznie, a po 2022 r. wpływy ze składki do NFZ od tej grupy wyniosły 16 mld zł i dalej rosły. Resort zdrowia wyliczył, że powrót do starych zasad spowodowałoby uszczuplenie składek w tym roku na poziomie ok. 9,5 mld zł, a w 2025 r. byłoby to 10 mld zł mniej w budżecie NFZ.

Do końca 2021 r. przedsiębiorcy płacili składkę ryczałtową w wysokości 9 proc. od min. 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (wtedy było to 381,81 zł miesięcznie). Jej część można było przy tym odliczyć od podatku (w opłata wynosiła 53,03 zł za miesiąc). Tę formułę zastąpiono składką ustalaną na podstawie wysokości dochodu podatkowego dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym. Po zmianach przedsiębiorcy na skali podatkowej zaczęli płacić 9 proc. od dochodu, osoby na podatku liniowym - 4,9 proc. od dochodu, a ryczałtowcy w zależności od przychodu - w tym roku odprowadzają na ubezpieczenie zdrowotne od 419,46 zł do 1258,39 zł miesięcznie. Składki nie można obecnie odliczyć od podatku, jak było przed zmianą.

Nowa składka zdrowotna. Co mówią eksperci?

Jak wylicza Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFaktu, dla Buisness Insider "propozycja MF i MZ z pewnością da oszczędności dla portfeli przedsiębiorców"

"Podatnicy na skali podatkowej zyskają najwięcej, gdyż składka będzie zryczałtowana. Przykładowo dla dochodu miesięcznego 15 tys. zł, korzyść wyniesie aż 1063,66 zł" - wylicza ekspert.

Dalej portal cytuje Izabelę Leśniewską, doradcę podatkową w Alo-2, która ocenia, że "zmiany cieszą, bo tego domagali się przedsiębiorcy". Jka czytamy w portalu, ekspertka zwraca uwagę, że zmiany idą w kierunku odciążenia przedsiębiorców na skali PIT i dociążenia ryczałtowców.

"Wydaje się, że więcej składki zdrowotnej zapłacą ryczałtowcy, uzyskujący ok. 300-350 tys. zł przychodu rocznie" twierdzi Leśniewska i jak dodaje, i"le więcej będzie zależne od wysokości przychodów i mogą być to znaczne kwoty, np. przy miesięcznym przychodzie 100 tys. zł zamiast dotychczas 1,2 tys. zł kwota składki wyniesienie ponad 2,5 tys. zł."

Ekspertka spodziewa się, że część ryczałtowców może szukać niższych obciążeń na liniowym PIT.

Dalej portal podsumowuje, że zdaniem Piotra Juszczyka, część przedsiębiorców, gdy ich dochody przekroczą próg skali podatkowej (120 tys. zł), może przejść na podatek liniowy, bo będzie się to bardziej opłacało. Izabela Leśniewska szacuje, że będzie się to opłacało przedsiębiorcom osiągającym ok. 190 tys. zł dochodu rocznie.

Etat pensja minimalna (4242 zł): 329,44 zdrowotnejEtat średnia pensja (7794 zł): 605,29 zdrowotnejJednoosobowa działalność gospodarcza z dochodem 14 500zł: 286,33 zł zdrowotnej 🤡— Janina Petelczyc (@JaninaPetelczyc) March 21, 2024

Kto straci na planowanych zmianach w #SkładkaZdrowotna ?Ryczałtowcy z przychodami powyżej 60.000 zł miesięcznie. Dzisiaj płacą składkę - 1 258,39 zł. Po zmianie zasad zapłaciliby 1 269,27 zł, a więc 11 zł więcej.(60.000 - 4 x 7.979 zł)* 3,5% + 9% x75% x 4242 =1269,27 zł— Małgorzata Samborska (@SamborskaM) March 21, 2024

