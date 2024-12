Wniosek tylko do 2 stycznia. Po tym terminie stracisz pieniądze

Aktywnie w żłobku - złóż wniosek do 2 stycznia 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił w grudniu na rachunki bankowe żłobków 151,2 tys. świadczeń aktywnie w żłobku na 214,4 mln zł. Wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego albo trafi pod opiekę dziennego opiekuna. Jeśli rodzic złoży wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli najpóźniej 2 stycznia 2025 r., to prawo do świadczenia uzyska od 1 października (jeśli spełni pozostałe warunki). Dotyczy to jednak tylko świadczenia „Aktywnie w żłobku”.

Nowe terminy składania wniosków

Od 3 stycznia 2025 r. rodziców obowiązują inne terminy na złożenie wniosku o to świadczenie. Aby mieć prawo do świadczenia od dnia, od którego dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 2 miesięcy od tej daty. Rodzic dostanie świadczenie również za miesiąc, w którym dziecko poszło do żłobka, mimo że wniosek złożył w następnym miesiącu.

Jeśli rodzic złoży wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku po upływnie 2 miesięcy, licząc od dnia, w którym dziecko poszło do żłobka, to ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek. Za poprzednie miesiące świadczenie w takiej sytuacji nie przysługuje.

Kolejne dwa świadczenia już 30 grudnia

Dwa inne świadczenia z programu Aktywny Rodzic, czyli aktywnie w domu i aktywni rodzice w pracy, ZUS wypłaci 30 grudnia. Program Aktywny Rodzic obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia: aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu.

Rodzic może złożyć wniosek o jedno z tych świadczeń wyłącznie przez internet. Ma do wyboru jeden z czterech kanałów wnioskowania. Są to:

*platforma PUE/eZUS,

* aplikacja mobilna mZUS,

* bankowość elektroniczna

* portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.