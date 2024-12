Areszt Janusza Palikota przedłużony. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności

10 tys. za debiutancką kasetę z muzyką

- Najpopularniejsze są debiutanckie wydania kultowych zespołów: Queen, The Rolling Stones oraz Abba. Prywatne zbiory mogą zawierać ciekawe kolekcje. Na znanych serwisach sprzedażowych niektórzy żądają sobie za nie nawet 10 tys. zł – podaje serwis pomorska.pl.

Wskazany wcześniej przykład dotyczy pewnej skrajności, tzn. unikatowej kolekcji kaset. Jednak pojedyncze egzemplarze, niekoniecznie unikatowe, można sprzedawać np. w antykwariatach.

Jaki VAT od przedmiotów kolekcjonerskich?

Ponieważ w Polsce i import dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8 proc., to sprzedaż tych towarów powinna być objęta podstawową stawką podatku – podało MF w opublikowanych na stronach internetowych wyjaśnieniach.

"Od 1 stycznia 2025 r. zmianie ulegną reguły umożliwiające stosowanie procedury marży do dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, w przypadku, gdy podatnik osobiście zaimportował te towary lub nabył dzieła sztuki od ich twórców lub ich następców prawnych albo od niektórych podatników niekorzystających z procedury marży. Zgodnie z nowymi zasadami, zastosowanie procedury marży będzie możliwe, jeżeli do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków lub do dostawy dzieł sztuki nie była zastosowana stawka obniżona" – podało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniu opublikowanym na stronach internetowych.

Resort przypomniał, że w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami możliwe jest stosowanie dwóch sposobów rozliczeń podatku VAT. Można to robić na zasadach ogólnych albo stosować procedurę marży, polegającej na opodatkowaniu VAT różnicy pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszonej o kwotę należnego podatku.

"Nowe regulacje nie zmieniają wysokości samej stawki VAT dla tych towarów, zarówno w przypadku stosowania zasad ogólnych, jak i procedury marży (w jednym i drugim przypadku podmioty, które handlują profesjonalnie tymi towarami stosują w ich odprzedaży stawkę podstawową)" – wskazano w wyjaśnieniach ministerstwa.