Wody Polskie zawiadomią prokuraturę ws. działki na CPK? Niebawem wyniki kontroli

Sprawa dotyczy transakcji sprzedaży działki przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona.

Wody Polskie prowadzą kontrole ws. działki w Zabłotni, przez którą ma przebiegać linia kolejowa do CPK.

Kontrole mają wyjaśnić, czy doszło do nieprawidłowości w związku z przekwalifikowaniem cieku wodnego na rów melioracyjny.

Jeśli potwierdzą się nieprawidłowości, Wody Polskie złożą zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Działka pod CPK w Zabłotni nie mogła być sprzedana?

Prezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, przypomniał w TVN24, że już w 2021 roku pracownicy jego urzędu raportowali, iż na terenie działki w Zabłotni znajduje się tzw. woda płynąca. Zgodnie z prawem, tego typu cieki wodne nie podlegają obrotowi prawnemu i stanowią własność Skarbu Państwa.

Jednak w 2023 roku, jak podkreślił Balcerowicz, ówczesny prezes Wód Polskich zmienił zdanie i wysłał do Ministerstwa Infrastruktury opinię, w której stwierdził, że nie jest to woda płynąca, lecz woda stojąca, czyli rów melioracyjny. Ministerstwo Infrastruktury zaakceptowało tę zmianę i uznało, że nie ma potrzeby wydzielania działki z ciekiem.

Jeżeli potwierdzą się podejrzenia, sprawa trafi do prokuratury

Obecne działania Wód Polskich mają na celu wyjaśnienie, czy ktoś w urzędzie podjął działania niezgodne z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli potwierdzą się nieprawidłowości, będziemy składać zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa. A tak by było, gdyby wbrew temu, co się znajduje w dokumentach, ta woda zostałaby uznana nie za wodę płynącą, a za urządzenie wodne - rów melioracyjny – wyjaśnił prezes Wód Polskich.

Dodatkowo, Wody Polskie przeprowadziły doraźną kontrolę na miejscu, aby ustalić, czy na działce doszło do zmiany stosunków wodnych. Kontrolerzy stwierdzili zasypanie wody, która potencjalnie może być wodą płynącą.

Jeśli to się potwierdzi, osoba odpowiedzialna za tę sytuację będzie miała obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego. Dodatkowo, może zostać na nią nałożona kara.

Sprzedaż działki wiceprezesowi Dawtony

Przypomnijmy, że Wirtualna Polska ujawniła, iż w 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR działki o powierzchni 160 ha wiceprezesowi firmy Dawtona, Piotrowi Wielgomasowi. Działka ta jest strategiczna, ponieważ ma przez nią przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Transakcja opiewała na kwotę 22,8 mln zł i została sfinalizowana 1 grudnia 2023 roku.

Według doniesień WP, przed transakcją firmę Dawtona odwiedził ówczesny minister rolnictwa, Robert Telus. Portal wskazuje również na fakt, że jednym z problemów w nabyciu działki był ciek wodny, dopływ rzeki Pisi Tucznej. Zgodnie z prawem, wody bieżące należą do Skarbu Państwa i nie mogą być sprzedawane.

WP podkreśla, że decyzja Wód Polskich o przekwalifikowaniu cieku na rów melioracyjny zapadła dwa dni po wizycie Telusa w Dawtonie w sierpniu 2018 roku.

