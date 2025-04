PiS chce zabrać pieniądze z 800 plus i dorzucić do NFZ! A to nie koniec

Eskalacja konfliktu handlowego

Decyzja chińskiego rządu to bezpośrednia reakcja na działania administracji USA, która wprowadziła zaporowe taryfy na import produktów z Chin. Jak przekazało ministerstwo finansów w Pekinie, nowe cła wejdą w życie 10 kwietnia o godzinie 12:01 czasu lokalnego (godz. 6:01 w Polsce). Oznacza to, że od tego momentu import towarów z USA do Chin będzie znacznie droższy, co może wpłynąć na konkurencyjność amerykańskich firm na chińskim rynku.

Chińska odpowiedź: odwetowe cła

Pierwszy ruch w tej wymianie ciosów nastąpił 4 kwietnia, kiedy to Chiny ogłosiły wprowadzenie 34-procentowych taryf na wszystkie towary pochodzące z USA. Taryfy te miały być doliczane "do obecnie obowiązującej stawki celnej". Teraz, w odpowiedzi na eskalację ze strony USA, Pekin zdecydował się na podwyższenie tych ceł do poziomu 84%.

W oświadczeniu resortu finansów ChRL, podwyższenie ceł zostało uzasadnione działaniami Stanów Zjednoczonych, które uznano za "dodatkową zniewagę, poważnie naruszającą uzasadnione prawa i interesy Chin". Rząd w Pekinie podkreśla, że decyzja o podwyższeniu ceł jest konieczna w celu ochrony chińskiej gospodarki i interesów narodowych.

Amerykańskie cła zaporowe

Podwyższone stawki celne na towary z krajów, z którymi Stany Zjednoczone mają deficyt handlowy, weszły w życie minutę po północy czasu wschodnioamerykańskiego. W efekcie, łącznie z wcześniej nałożonymi taryfami, towary z Chin zostały obłożone od środy 10 kwietnia 104-procentowym podatkiem.

Szczególnie dotkliwe mogą być nowe cła dla chińskich platform e-commerce, takich jak Temu i Shein, które opierają swoją działalność na sprzedaży paczek o niskiej wartości. W tym przypadku cło wynosi 90%, co znacząco podniesie koszty importu i może wpłynąć na konkurencyjność tych platform na rynku amerykańskim.

Konsekwencje dla globalnej gospodarki

Eskalacja wojny celnej między USA a Chinami rodzi poważne obawy o przyszłość globalnej gospodarki. Wzajemne nakładanie ceł może prowadzić do:

Wzrostu cen dla konsumentów: Podwyższone cła oznaczają wyższe koszty importu, które mogą zostać przeniesione na konsumentów w postaci wyższych cen produktów.

Zakłóceń w łańcuchach dostaw: Firmy mogą mieć trudności z pozyskiwaniem komponentów i surowców z zagranicy, co może prowadzić do opóźnień w produkcji i dostawach.

Spowolnienia wzrostu gospodarczego: Wojna celna może negatywnie wpłynąć na inwestycje i handel międzynarodowy, co w konsekwencji może doprowadzić do spowolnienia wzrostu gospodarczego na całym świecie.

Wzrostu inflacji: Wyższe ceny importowanych towarów mogą przyczynić się do wzrostu inflacji, co z kolei może zmusić banki centralne do podnoszenia stóp procentowych.