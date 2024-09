i Autor: Getti Images „Mamo boli mnie brzuch” tuż przed klasówką nie brzmi wiarygodnie. Udawanie to ważny sygnał

Prawa pracownika

Wolne od siły wyższej. Wykorzystaj ten urlop, bo przepadnie

Przepisy wprowadzające urlop z powodu siły wyższej obowiązują od 2023 roku. To dodatkowe dwa dni wolne do wykorzystania w roku kalendarzowym. Pozostało więc niewiele czasu – do końca grudnia, żeby wykorzystać ten urlop, bo inaczej przepadnie – przypomina portal bankier.pl. Pula dni wolnych bowiem nie przechodzi na kolejny rok.