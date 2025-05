Dodatek do renty socjalnej 2520 zł od maja 2025! Kto dostanie z wyrównaniem?

Waloryzacja będzie spadać! Fatalne dane dla emerytów

Zgodnie z danymi GUS, na podstawie których wylicza się wzrost emerytur, możemy prognozować waloryzację dodatków do emerytur w 2026 roku na poziomie 4,87 proc. To spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, gdy wzrost emerytur wynosił 5,5 proc. nie wspominając o 2024 roku, gdy waloryzacja wynosiła 12,12 procent!

Ze wstępnego odczytu GUS, inflacja w kwietniu wyniosła 4,2 proc., a wzrost wynagrodzeń w marcu (najnowsze dane) 7,7 proc. Z pomocą tych danych wylicza się wskaźnik waoryzacji, więc przy założeniu, że wskaźniki na tym poziomie byłyby przez cały rok, waloryzacja wyniosłaby 4,87 procent, czyli o 0,63 punktów procentowych mniej niż w 2025 roku! A jeśli inflacja będzie spadać (a na to wskazują niektóre prognozy), to waloryzacja będzie jeszcze niższa!

Warto przypomnieć, że w 2023 roku waloryzacja emerytur wyniosła aż 12,12 procent! Było to spowodowane wysoką średnioroczną inflacją (11,4 proc.) oraz wzrostem wynagrodzeń (9,1 proc.). Choć w 2024 roku wynagrodzenia rosły szybciej, to inflacja była niemal trzykrotnie niższa, co przełożyło się na niższą waloryzację.

Jak spadnie wzrost dodatków emeryckich?

Jak wpłynie to na wysokość dodatków emerytalnych? Podobnie jak emerytura podstawowa, również te podlegają waloryzacji. W 2025 roku waloryzacja dodatków będzie niższa niż w roku poprzednim.

Przyjrzyjmy się, jak zmienią się konkretne dodatki do emerytury przy waloryzacji na poziomie 5,5 proc.:

Dodatek pielęgnacyjny: Przysługuje seniorom powyżej 75. roku życia lub osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Po waloryzacji wzrośnie z 348,22 zł do 365,18zł.

Przysługuje seniorom powyżej 75. roku życia lub osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Po waloryzacji wzrośnie z 348,22 zł do 365,18zł. Dodatek dla inwalidy wojennego: To najwyżej wyceniany dodatek do renty. Dodatek po waloryzacji wyniesie 1 398,19 zł.

Żeby sprawdzić pełną listę zmian w dodatkach, sprawdź naszą galerię.

Prognozowana waloryzacja emerytur na 2025 rok, choć niższa niż w poprzednich latach, nadal ma na celu ochronę realnej wartości świadczeń emerytalnych. Warto jednak śledzić decyzje rządu, który może zdecydować o podniesieniu wskaźnika waloryzacji.

Quiz PRL. Emeryci w PRL-u, czyli wesołe jest życie staruszka Pytanie 1 z 10 W którym roku wszedł w życie dekret o organizacji ubezpieczeń społecznych? 1944 1946 1948 Następne pytanie