Wolumen czystej energii w Polsce najniższy w Europie – Zieloni mówią o konieczności transformacji energetycznej

Konferencja otwierająca Europejskie Forum Idei skupiona była wokół tematów związanych z energetyką. Urszula Zielińska – posłanka partii Zieloni – zaznaczyła, że chce, aby transformacja energetyczna w Polsce wykorzystała potencjał obywatelski.

– Mamy w kraju 2,5 tysiąca gmin. Każda z nich powinna być samodzielną spółdzielnią energetyczną. Skorzystajmy z potencjału drzemiącego w polskiej samorządności. Jest to ogromna oddolna siła do wykorzystania. Niedługo chcemy podnieść ten temat w Sejmie – dodała Zielińska.

Terry Reintke, współprzewodnicząca grupy Zieloni – Europejski Sojusz Wolności, podkreśliła, że sukces zielonej transformacji zależy od budowy mechanizmów sprawiedliwości społecznej – zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Zauważyła, że bez połączenia tych dwóch elementów trudno rozwijać zrównoważone społeczeństwa i zaapelował, by budować mechanizmy wspierające dochód minimalny w Europie.

Podczas panelu dotyczącego Europejskiego Zielonego Ładu debatowano na temat trudnej sytuacji na rynku energetycznym i jej przyczynach. Głos w dyskusji zabrał, m.in. Marcin Popkiewicz, popularyzator nowoczesnej nauki o klimacie i energetyce. Jak podkreślił, według Ember Energy, wolumen czystej energii produkowanej w Polsce jest najmniejszy w całej Unii Europejskiej.

– Wyprzedzają nas nie tylko tacy liderzy jak Niemcy, Francja czy Szwecja, ale zdecydowanie lepiej radzą sobie nawet takie kraje jak Grecja czy Czechy. Wdrożona do użytku krajowa fotowoltaika nie jest tak rozwinięta jak w innych krajach UE. W Polsce spada produkcja wydobycia węgla kamiennego oraz węgla brunatnego, jest to trend stały zapoczątkowany w połowie lat 80. XX wieku. To również wpłynęło na wysoką cenę i jakość surowca. W poprzednim roku wydaliśmy ok. 160 mld złotych na import paliw kopalnych. Pieniądze te trafiły albo do rosyjskich oligarchów, albo do arabskich szejków. Taka sytuacja nie leży w interesie Polski – powiedział.

– Obecnie koncerny naftowe odnotowują rekordowe zyski, podczas gdy miliony osób żyje w ubóstwie. Musimy zrozumieć, że jest to wybór polityczny – dodała Laia Segura, ekspertka z Brukseli.

Ważnym elementem wydarzenia było wystąpienie Andrzeja Chwiluka, przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników “Makoszowy”, który podkreślił, że nie ma sprawiedliwej transformacji bez zaangażowania górników.

– W grudniu 2016 roku zlikwidowano kopalnię Makoszowy w Zabrzu. Wiele ludzi straciło pracę z dnia na dzień. (…) Zieloni zauważyli problem (…) – dodał i zapewnił, że rozwiązań problemów, górnicy zamierzają szukać właśnie z Partią Zielonych.

Urszula Zielińska, odniosła się do tej deklaracji w następujących słowach:

– Polska transformacja toczy się bez planu, na dziko - od zamknięcia do zamknięcia. A my potrzebujemy mądrej, dobrze zaplanowanej reformy sektora energetycznego. Kiedy zostałam posłanką i chciałam zgłębić ten temat, pojechałam na Śląsk. Tam, od górników i ich rodzin dowiedziałam się jak naprawdę wygląda "dzika transformacja" à la PiS, a czego oczekują ludzie. Z tej wiedzy powstał nasz, Zielonych, plan na sprawiedliwą transformację energetyczną.

Benedetta Scuderi, reprezentująca Federację Młodych Zielonych Europejskich (FYEG), przestrzegła jednak przed zbyt łatwymi rozwiązaniami:

– Trzeba pamiętać, że obecny ład ekonomiczny ma duży wpływ na kondycję środowiska naturalnego. Włoska transformacja nie jest najlepszym przykładem. Potrzebujemy planu w zakresie systemowych zmian, które spełnią nasze kryzysowe potrzeby. Obecny kryzys energetyczny pokazuje dobitnie, że potrzebujemy rozwiązań, które będą skrojone pod konkretne grupy społeczne, w szczególności te, które są na to najbardziej narażone.

Thomas Waitz, europoseł z grupy Zieloni, zapowiedział, że wnioski z paneli odbywających się w ramach Europejskiego Forum Idei będą analizowane w Brukseli, a temat przyszłości zielonej, zrównoważonej Polski będzie poruszany na poziomie Parlamentu Europejskiego.

– Chcemy pokazać, że Polska jest wzorem europejskiego kraju w zakresie transformacji energetycznej: z kraju stojącego na węglu w kraj „zielony” w zakresie energetyki. Dlatego chcemy wrócić do Brukseli z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie transformacji polskiego górnictwa – zaznaczył Thomas Waitz, europoseł z grupy Zieloni.