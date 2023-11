Wraca “test przedsiębiorców”! Nowy rząd prześwietli pracujących na B2B? “To oszustwo”

Magdalena Biejat o "unikaniu podatków" przez B2B

Senator elekt Magdalena Biejat w programie Wirtualnej Polski stwierdziła, że osoby, które pracują na B2B, a mogłyby wykonywać w tych samych warunkach pracę etatową "oszukują" i omijają podatki.

- Dostrzegamy różnicę między tymi, którzy zarabiają krocie [...] optymalizują, jak to się ładnie mówi, a de facto oszukują, żeby uniknąć podatków unikają współodpowiedzialności za państwo [...] Jeśli ktoś chodzi do pracy, spełnia zasady etatu, chodzi do tego samego miejsca w godzinach pracy, wykonuje konkretną pracę, a udaje, że jest jednoosobową działalnością gospodarczą, to jest to oszustwo - mówiła w programie WP Biejat.

Polityk Lewicy dodała również, że poszkodowani są "ciężko pracujący", którzy prowadzą małe sklepy, punkty usługowe i odprowadzają podatki.

Wróci pomysł PiS z "testem przedsiębiorcy"? Biejat chciałaby sprawdzić pracujących na B2B

Biejat zapytana w programie WP o pomysły na rozwiązanie problemu przypomniała o "teście przedsiębiorcy", rozwiązaniu, o którym mówiono jeszcze za rządów PiS. Test polegałyby na sprawdzeniu według konkretnych kryteriów, czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą, czy wykonuje pracę, którą mogłaby wykonywać na etacie. Jej zdaniem trzeba by skontrolować wszystkie umowy B2B.

- Uważam, że to wszystko powinno być sprawdzone mając świadomość, że mamy też ludzi, którzy są wypychani siłą na jednoosobową działalność gospodarczą i wtedy nie mamy do czynienia z oszukiwaniem przez tą osobę, tylko z wypychaniem na umowy śmieciowe [...] poseł Adrian Zandberg składał taką ustawę w poprzedniej kadencji Sejmu i na pewno będziemy do niej wracać, to jest ustawa, która pozwoliłaby PIP kontrolować takich pracodawców, którzy próbują nieuczciwie konkurować na rynku pracy, przez obciążanie kosztami swoich pracowników. PIP mogłaby w ramach decyzji administracyjnej wprowadzić umowę o pracę - powiedziała Biejat.

📍 Ci, którzy pracują na B2B i udają jednoosobowe działalności gospodarcze, po to, by unikać podatków, oszukują. To oszustwo, takie osoby powinny być sprawdzane - mówi w @wirtualnapolska senator Magdalena Biejat.I zapowiada powrót do pomysłu „testu przedsiębiorcy”. pic.twitter.com/HAijsL7CnI— Michał Wróblewski (@wroblewski_m) November 3, 2023

Pieniądze to nie wszystko Paweł Borys Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.