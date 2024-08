i Autor: Shutterstock

Koniec wielkie płyty

Będziemy budować bloki z drewna? To efekt Zielonego Ładu

Jak cytuje Business Insider, "ślad węglowy w całym cyklu życia budynku drewnianego jest o 25 proc. niższy niż w przypadku budynku wznoszonego z wykorzystaniem stali i betonu - mówi Gabriela Milczarek, ekspertka Akademii ESG. Budownictwo i nieruchomości to gałęzie gospodarki, które odpowiadają za prawie połowę emisji gazów cieplarnianych na świecie. Tymczasem Europejski Zielony Ład zobowiązał państwa członkowskie do redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu 55 proc. do 2030 r.