Kto może głosować korespondencyjnie?

Prawo do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2025 przysługuje:

Wyborcom z niepełnosprawnością

Osobom, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Warto podkreślić, że głosowanie korespondencyjne możliwe jest wyłącznie na terenie kraju.

Jak i kiedy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

Aby zagłosować korespondencyjnie podczas wyborów prezydenckich, należy:

Zgłosić ten zamiar komisarzowi wyborczemu;

Zrobić to najpóźniej do 5 maja 2025 r.

Zgłoszenia można dokonać na kilka sposobów:

Ustnie;

Pisemnie (z własnoręcznym podpisem);

Drogą elektroniczną;

Telefonicznie (w przypadku wyborcy z niepełnosprawnością lub podlegającego kwarantannie).

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez odpowiedni organ. Przy zgłoszeniu ustnym trzeba dostarczyć to orzeczenie bezpośrednio do urzędu gminy.

Co zawiera pakiet wyborczy i kiedy go otrzymamy?

Pakiet wyborczy powinien zostać dostarczony wyborcy nie później niż na 6 dni przed dniem głosowania. Dostarcza go przedstawiciel Poczty Polskiej bezpośrednio do rąk własnych wyborcy.

W skład pakietu wchodzą:

Koperta zwrotna;

Karta do głosowania;

Koperta na kartę do głosowania;

Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;

Instrukcja głosowania korespondencyjnego;

Ewentualnie nakładka na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a (na życzenie).

Druga tura wyborów i co wtedy?

Jeśli będzie konieczna druga tura wyborów (zaplanowana na 1 czerwca 2025 r.), można również zagłosować korespondencyjnie. Jeżeli wyborca nie zgłosił takiego zamiaru w pierwszej turze, termin zgłoszenia upływa 22 maja 2025 r. (10 dni przed dniem ponownego głosowania).

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego

Wyborcy z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy ukończyli 60 lat, mogą skorzystać z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz transportu powrotnego. Dotyczy to gmin, w których w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Aby skorzystać z bezpłatnego transportu, należy:

Zgłosić zamiar wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;

Zrobić to do 5 maja 2025 r.

Informacja o organizacji bezpłatnego transportu w gminach zostanie podana do publicznej wiadomości do 8 maja 2025 r. Wyborcy zgłaszający chęć skorzystania z transportu powinni do 15 maja otrzymać informację o godzinie transportu w dniu głosowania.

W przypadku drugiej tury wyborów, jeśli wyborca nie zgłosił chęci skorzystania z transportu przed pierwszą turą, może to zrobić najwcześniej 19 maja (dzień po pierwszym głosowaniu), a najpóźniej pięć dni przed dniem ponownego głosowania.

Istnieje również możliwość rezygnacji z transportu. Termin na złożenie rezygnacji upływa 16 maja w przypadku pierwszej tury, a 30 maja dla drugiej tury.

Pierwsze głosowanie w wyborach prezydenckich odbędzie się 18 maja 2025 roku, a ewentualna druga tura 1 czerwca 2025 roku. Zgłoszenia zarówno na głosowanie korespondencyjne, jak i transport do lokalu wyborczego, przyjmowane są w godzinach pracy odpowiednich urzędów.