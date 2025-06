Wielkie połączenie PZU i Pekao! Co to oznacza dla klientów?

Waloryzacja kapitału to klucz do wyższej emerytury?

Waloryzacja kapitału to coroczny proces, w którym ZUS podnosi wartość składek zgromadzonych na kontach przyszłych emerytów. Celem jest ochrona tych środków przed inflacją i wzrostem cen, co ma zapewnić wyższe świadczenia w przyszłości. Waloryzacji podlegają środki wszystkich przyszłych emerytów zebrane do 31 grudnia roku poprzedniego. Jak ujawnił w rozmowie z Interia Biznes prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, tegoroczna waloryzacja zapowiada się wyjątkowo korzystnie. W tym roku kapitał na koncie głównym wzrośnie o 14,41 proc. Na subkoncie z kolei o 9,49 proc. - ujawnił prezes ZUS. Oznacza to, że osoby, które zgromadziły znaczne kwoty na swoich kontach w ZUS, mogą liczyć na znaczący wzrost przyszłej emerytury.

Kto skorzysta najbardziej i kiedy przejść na emeryturę?

Na największe korzyści z waloryzacji mogą liczyć osoby, które zgromadziły wysokie kwoty na swoich kontach emerytalnych. Im wyższy kapitał, tym większy będzie wzrost świadczenia. W zależności od wieku i sumy składek na koncie w ZUS zyskać można nawet kilkaset złotych do przyszłej emerytury. Co istotne, waloryzacja kapitału dokonywana jest przez ZUS w czerwcu, dlatego z przejściem na emeryturę lepiej poczekać chociaż do lipca. Przez dopisanie podwyżki do konta korzystniej jest przejść na emeryturę w drugiej połowie roku.

Oprócz środków zgromadzonych na koncie głównym, waloryzacji podlegają również środki na subkoncie ZUS. Subkonto ma każdy urodzony po 1968 roku. To mechanizm przekazywania środków z OFE do ZUS, który chroni przed wahaniami na rynku kapitałowym w okresie przedemerytalnym.

Przykładowe wyliczenia – ile możesz zyskać?

Skala podwyżki zależy od indywidualnego przypadku, ale warto przyjrzeć się przykładowym wyliczeniom:

Przykład 1: 60-latka zebrała na koncie emerytalnym 500 tys. zł i przechodzi na emeryturę przed waloryzacją kapitału. W takim wypadku ma szansę na 1876 zł świadczenia. Tegoroczna czerwcowa waloryzacja kapitału zwiększy kapitał o 14,41 proc., czyli 500 tys. zł wzrosnąć może do ponad 572,05 tys. zł. Emerytura przyznana jej w lipcu sięgnęłaby więc 2147 zł, czyli ponad 270 zł więcej.

Nawet 500 zł więcej do emerytury?

Jak podkreślił prezes ZUS, gdyby przy wyliczeniu wysokości emerytury uwzględnić wyłącznie wzrost kapitału emerytalnego w wyniku tych waloryzacji w bieżącym roku, to dla mężczyzny w wieku 65 lat emerytura byłaby wyższa średnio o ok. 400 zł, natomiast dla kobiety - średnio o około 250 zł. Oznacza to, że w niektórych przypadkach emerytura może wzrosnąć nawet o 500 zł.

Waloryzacja kapitału emerytalnego to szansa na wyższą emeryturę, którą warto wykorzystać. Przejście na emeryturę w lipcu, po waloryzacji, może przynieść znaczące korzyści finansowe. Warto śledzić informacje na temat waloryzacji i skonsultować się z ekspertem, aby podjąć najlepszą decyzję dotyczącą swojej przyszłości emerytalnej.

