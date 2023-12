Wyciek danych. Masowe zastrzeganie PESEL, kolejki w urzędach

Jest decyzja RPP. Co się stanie z kredytem? Wyliczenia

Wyciek danych, laboratorium medyczne ofiarą cyberataku

Według nieoficjalnych informacji, wykradziono dane z lat 2017-2023, ponad 50 tys. dokumentów dotyczących 50 tys. osób. Wszystko, co ujawniono do tej pory ma być jedynie niewielkim fragmentem wszystkich przejętych plików. Cyberprzestępcy chcieli wymusić okup.

- 19 listopada 2023 roku zaobserwowano próbę zmasowanego ataku na serwery spółki. W efekcie dostęp do danych części pacjentów mogły uzyskać osoby nieuprawnione – podano komunikacie.

Kradzież danych to narzędzie do kolejnych cyberataków. Należy zwracać uwagę na otrzymywane smsy lub maile, gdyż mogą one być próbą dalszych wyłudzeń.

Wiele osób chce zastrzec numer PESEL, kolejki w urzędach

Liczba osób, które chcą zastrzec PESEL jest na tyle duża, że w urzędach tworzą się kolejki, a zwiększona frekwencja jest zauważalna. Jednak zastrzeżenie numeru identyfikacyjnego jest możliwe również elektronicznie, a czas załatwienia sprawy radykalnie się skraca.

Jak zastrzec PESEL elektronicznie?

Zastrzeżenie numeru PESEL może być dokonane w urzędzie miasta/gminy jednak cały proces można zorganizować bez wychodzenia z domu.

Sposób elektroniczny to serwis mObywatel. Można tam wybrać opcję „zastrzeż PESEL”. Usługa jest bezpłatna.

