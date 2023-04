Wyjątkowa promocja w Biedronce. Sieć rozdaje za darmo produkty na grilla!

Żabka sprzedała prawie 74 miliony hot dogów w rok! Co jeszcze planuje popularna sieć?

Biedronka - mega promocje na majówkę 2023

Biedronka ostro poszalała z promocjami na majówkę. Oferta jest bardzo bogata, dużo produktów spożywczych kupimy za połowę, a niektóre możemy dostać za darmo. Sieć pomyślała nie tylko o artykułach spożywczych, ale też o niezbędnych dodatkach do grilla. Wszak grillowanie to ulubiona rozrywka Polaków. Od soboty do niedzieli 29-30.04 za darmo dostaniemy brykiet węgla drzewnego, 2,5 kg, różne rodzaje. Wystarczy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka kupić jedno opakowanie, a drugie mamy gratis. Limit dzienny – 2 opakowania (maks. 1 gratis) na kartę Moja Biedronka.

W ofercie Biedronki na majówkę mamy też akcesoria grillowe Czas na Grill, z których wszystkie objęte są promocją „kup 2 i zapłać mniej”. I tak za grill jednorazowy zapłacimy 11,99 zł, za węgiel instant do grillowania – 9, 99 zł. Zagęszczona podpałka do grilla kosztuje 9,99 zł, a podpałka ekologiczna – 2,99 zł. W Biedronce kupimy też kubki, tacki, talerze papierowe i sztućce eko.

Biedronka - 12 piw gratis!

Fani piwa mogą też skorzystać z rewelacyjnej promocji na piwo 12+12 gratis z kartą Moja Biedronka. Przy zakupie 12 butelek piw marek Carlsberg, Desperados, Heineken, Karmi, Lech, Łomża, Pilsner Urquell, Žatecký lub Żywiec, drugie tyle otrzymają za darmo. W ofercie znajdują się również piwa bezalkoholowe np. Lech czy Heineken. Piwa z oferty można dowolnie łączyć. Rabat w wysokości ceny 12 najtańszych butelek zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane promocyjnie butelki.

