Godziny pracy sklepów przed majówką 2023. Jak będą otwarte sklepy na długi weekend majowy?

Jak są czynne sklepy w czasie majówki 2023?

Podczas długiego majowego weekendu dyskonty i supermarkety otwarte będą w sobotę 29 kwietnia, niedzielę handlową 30 kwietnia oraz 2 maja. Zgodnie z ustawą o zakazie handlu, sklepy będą zamknięte 1 maja — w Święto Pracy oraz 3 maja — w Święto Konstytucji. Te dni wolne w 2023 r. przypadają odpowiednio w poniedziałek oraz środę.

Majówka 2023. Jak będą otwarte sklepy Biedronki?

Do soboty 29 kwietnia wszystkie sklepy Biedronki będą otwarte od godz. 6.00 do 23.00. W niedzielę handlową, która przypada 30 kwietnia, prawie trzy tysiące sklepów sieci czynnych będzie do 23.00 lub dłużej.

Majówka 2023. W jakich godzinach będzie czynny Lidl?

Jak wynika z danych opublikowanych na stronie niemieckiej sieci, Lidl nie planuje specjalnego wydłużenia pracy sklepów, będą one otwarte od poniedziałku do soboty w godz. 6.00-22.00 (lub do 23.00 w zależności od umiejscowienia sklepu), a w niedzielę handlową od 9.00 do 19.00.

Majówka 2023. Jak będą czynne sklepy Netto?

Na wydłużenie godzin pracy swych sklepów zdecydowała się duńska sieć Netto. Sklepy przez cały tydzień poprzedzający majówkę będą czynne o godzinę dłużej, czyli od 6.00 do 23.00. Także o tej porze sklepy sieci zamkną się w niedzielę 30 kwietnia.

Jak będą otwarte sklepy 2 maja 2023?

Tego dnia wypada Dzień Flagi RP. To święto państwowe, które nie jest dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że dyskonty i supermarkety będą otwarte. Sklepy dużych sieci w 2 maja otwarte będą jak w zwykły dzień tygodnia roboczego.

