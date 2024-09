Wypłata pieniędzy dla powodzian jeszcze szybsza. “Wniosek można złożyć ustnie”

Wzrost dodatków do emerytur i rent. Podwyżka nawet o blisko 100 zł

Pieniądze dla powodzian

Powodzianie czekają na finansowe wsparcie rządu w walce ze skutkami powodzi. Władze przewidziały specjalne wypłaty dla osób poszkodowanych na skutek wystąpienia powodzi w Polsce. Jednak finansowe wsparcie jest na wniosek. "Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podpisała dziś rozporządzenie, które umożliwia szybsze i łatwiejsze składanie wniosków o pomoc powodziową. Wystarczą podstawowe dane, a wniosek można złożyć ustnie" -poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na platformie X. Minister Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że pomoc należy się każdemu. "Bez względu na to, jak liczna jest rodzina. Niezależnie od tego, czy jest to jednoosobowe gospodarstwo domowe, czy większa rodzina, taka pomoc po prostu się należy" - zaznacza ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Powodzianie mogą wystąpić o 10 tys. zł pomocy doraźnej. Aby otrzymać przewidzianą przez rząd gotówkę wystarczy oświadczenie, nie są konieczne zaświadczenia. Obowiązywać ma też zasada "jednego okienka", czyli wniosek o zasiłek powodziowy ( 2 tys. zł) i zasiłek z pomocy społecznej ( 8 tys. zł) można złożyć równocześnie. Zasiłek powodziowy powinien być wypłacany bez zbędnych formalności w ciągu dwóch dni od złożenia wniosku. Rządzący podkreślają, że tak szybka ścieżka finansowego wsparcia uruchomiona jest doraźnie. Kiedy przyjdzie czas występowania po większe pieniądze, trzeba będzie spełnić określone warunki.

Od 10 tys. zł do 200 tys. zł dla powodzian

Choć teraz nie trzeba udowadniać stopnia zniszczeń wyrządzonych przez powódź, to taka konieczność może być w przyszłości. Zatem warto robić zdjęcia, filmiki, na których będzie widać, jakie zniszczenia wyrządziła wielka woda. Kolejnym etapem wsparcia będzie udzielanie zasiłku na odbudowę budynku gospodarczego - w zależności od szkód do 100 lub do 200 tys. zł. Po złożeniu wniosku wsparcie będzie udzielane w oparciu o wywiad środowiskowy i ocenę szkód.

