Wypłaty emerytur 9 lutego zagrożone? Poczta Polska wydała specjalny komunikat

Wypłaty emerytur w lutym

Poczta Polska uspokaja, że mimo planowanych na 9 lutego 2024 roku utrudnień na drogach wynikających z Ogólnopolskiego Protestu Rolników poczta zrobi wszystko, aby terminowo dostarczyć świadczenia emerytalno-rentowe. Termin protestu jest jednocześnie terminem wypłaty przez listonoszy świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS i KRUS. Dlatego też urząd postanowił uspokoić emerytów i zapewnić, że świadczenia otrzymają na czas. "Mając na uwadze dobro i zabezpieczenie finansowe seniorów, apelujemy o zrozumienie sytuacji oraz wsparcie naszych wysiłków, aby świadczenia dotarły do odbiorców terminowo. Uprzejmie prosimy o przepuszczanie bankowozów i listonoszy" - apeluje w mediach społecznościowych Poczta Polska.

Zasadniczo Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca w kilku terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20., i 25 dnia miesiąca. Jeśli termin płatności świadczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej - tak jak to ma miejsce w tym miesiącu świadczenia zamiast 10 trafią do rąk seniorów już 9 dnia miesiąca. Przeciętna emerytura w Polsce to 3,5 tys. zł.

