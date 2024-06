800 plus zmiana terminu wypłaty świadczenia. Te daty są kluczowe

Kryzys inwestycji na odwiercie geotermalnym w okolicy Tatr. Co dalej?

Rząd analizuje wyrok TK ws. emerytur. Kapitał emerytalny nie może być pomniejszany o wcześniejsze świadczenia.

"Wyrok TK jest dla nas bardzo ważny i będziemy go skrupulatnie analizować" - powiedziała minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. "Zależy nam na tym, aby emeryci mieli pewność, że ich prawa są respektowane."

TK orzekł, że osoby przechodzące na wcześniejszą emeryturę nie mogły wiedzieć, że ich kapitał emerytalny zostanie pomniejszony o pobrane wcześniej świadczenia. W ten sposób, zdaniem Trybunału, zostało naruszone zaufanie obywateli do państwa.

"Po zakończeniu będziemy informować o ewentualnych zmianach w przepisach" - dodała w środę w Lublinie.

Trybunał Konstytucyjny staje w obronie emerytów

We wtorek Trybunał Konstytucyjny wydał korzystny dla wcześniejszych emerytów wyrok, uznając za niezgodny z Konstytucją przepis pozwalający na pomniejszanie świadczenia emerytalnego w przypadku skorzystania z wcześniejszej emerytury.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapytana w środę w Lublinie o możliwe zmiany w przepisach w związku z wyrokiem TK, odpowiedziała, że "wszystkie decyzje i informacje, niezależnie od oceny samego Trybunału, są i zawsze będą przedmiotem analiz ministerstwa". Dodała, że "jeśli analizy te doprowadzą do wypracowania konkretnych planów, zostaną one niezwłocznie przekazane do wiadomości publicznej".

Trybunał Konstytucyjny (TK) zbadał przepisy dotyczące wcześniejszych emerytur i wydał korzystny dla emerytów wyrok. TK uznał, że art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w zakresie, w jakim dotyczy osób, które złożyły wniosek o świadczenia przed 6 czerwca 2012 r.) jest niezgodny z Konstytucją.

Przepis ten, obowiązujący od 2013 r., zakładał zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę wcześniej pobranych świadczeń emerytalnych. W praktyce oznaczało to, że osoby, które zdecydowały się na wcześniejszą emeryturę, otrzymywały niższe świadczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego.

"Ubezpieczeni, którzy zdecydowali się na korzystanie z wcześniejszej emerytury, nie mieli - w momencie podejmowania tej decyzji na podstawie obowiązującego wówczas stanu prawnego - świadomości co do skutków prawnych, jakie może ona wywoływać w sferze ich przyszłych uprawnień z tytułu emerytury powszechnej. W szczególności nie mogli przewidzieć, że przejście na emeryturę jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego będzie wiązało się z pomniejszeniem zgromadzonego kapitału o pobrane świadczenia" - podał TK.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zapadł większością głosów. Orzeczenie w sprawie wcześniejszych emerytur zostało wydane przez pięcioosobowy skład Trybunału Konstytucyjnego (TK) pod przewodnictwem Krystyny Pawłowicz. Sprawozdawcą w sprawie był Justyn Piskorski. Pozostali sędziowie w składzie to Wojciech Sych, Michał Warciński i Andrzej Zielonacki.

Tańczące z Promocjami 05 27 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.