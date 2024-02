Wcześniejsze emerytury 2024. Więcej osób ma prawo do tego świadczenia

Dopłaty do 135 tys. zł do remontu! Trzeba złożyć wniosek

Powszechny wiek emerytalny to w Polsce to dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat. Są jednak grupy osób, które pracują w określonych zawodach i mają prawo do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Te osoby mogą przejść na tzw. emeryturę pomostową nawet pięć lat wcześniej. Wcześniejsza emerytura jest pomostem między świadczeniami nabytymi przed osiągnięciem wieku emerytalnego a prawem do emerytury przyznawanej na ogólnych zasadach powszechnego systemu emerytalnego. Nowelizacja ustawy obowiązująca od stycznia 2024 znacznie rozszerzyła grono uprawnionych do tego świadczenia.

Kto ma prawo do wcześniejszej emerytury?

Osoby pracujące w trudnych warunkach lub narażone na szkodliwe czynniki środowiskowe. Czas pracy w szczególnych warunkach musi wynosić 15 lat dla kobiet do osiągnięcia przez nie 55 lat i dla mężczyzn do osiągnięcia przez nich 60 lat. Do takich prac zalicza się np.: praca w górnictwie i elektryce, w hutnictwie i przemyśle metalowym, w zakładach chemicznych, w transporcie i łączności, w służbie zdrowia i opiece społecznej, nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę na określonych zasadach, żołnierzy zawodowych itd.

Osoby wykonujące działalność twórczą lub artystyczną: wiek emerytalny uzależniony jest od rodzaju działalności.

Osoby zajmujące się dzieckiem wymagającym stałej opieki: potrzebny jest staż składkowy i nieskładkowy (kobieta - co najmniej 20 lat, mężczyzna co najmniej 25 lat), ukończony przed 1999 r.

Ratownicy górscy - ze świadczenia mogą skorzystać osoby, które ukończyły konkretny wiek – kobiety 50, a mężczyźni 55 lat, wykazujący 10 lat stażu pracy.

Czym są emerytury pomostowe?

Emerytury pomostowe to wcześniejsze świadczenia dla osób, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i spełniają dodatkowe kryteria. Świadczenie jest wypłacane do momentu uzyskania prawa do emerytury, lub do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Prace w szczególnych warunkach to zawody związane z czynnikami ryzyka, które wraz z wiekiem pracownika, mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Z kolei prace o szczególnym charakterze wymagają niezwykłej odpowiedzialności oraz wyjątkowej sprawności psychofizycznej.

Ważne! Nie jest konieczne rozwiązanie umowy o pracę w momencie wniosku o emeryturę pomostową. Możesz z tym poczekać do decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia.

Nowe zasady wypłacania emerytur pomostowych

Do 1 stycznia 2024 r. pomostówka przysługiwała tylko osobom, które w tych szczególnych warunkach pracowały przed 1 stycznia 1999 r. Od nowego roku prawo do wcześniejszych wypłat z ZUS zyskały też osoby, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 1998 r. Daje to możliwość nabycia prawa do emerytury pomostowej osobom znacznie młodszym niż osoby obecnie korzystające z tego świadczenia.

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura według nowych zasad?

Według nowych zasad świadczenie przysługuje pracownikowi, który:

urodził się po 31 grudnia 1948 r.,

osiągnął wiek co najmniej 55 lat (w przypadku kobiety) i 60 lat (w przypadku mężczyzny),

ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wynoszący co najmniej 15 lat,

ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

po 31 grudnia 2008 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (od tego wymogu obowiązuje wyjątek, nie zawsze trzeba go spełniać).

