Wyższe ceny gazu zatwierdzone przez URE! Rachunki ostro w górę od 1 stycznia

URE zatwierdziło nową taryfę dystrybucyjną. Czeka nas podwyżka gazu w 2025 roku

Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki, prezes URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną dla Polskiej Spółki Gazownictwa na 2025 rok. Spółka to operator systemu dystrybucyjnego, który dostarcza gaz do 7,5 mln klientów przez 100 tys. km gazociągów. PSG należy do Orlenu. Zgodnie z nową taryfą opłaty dystrybucyjne wzrosną o 24,7 proc. w stosunku do stawek z taryfy nr 12, z wyłączeniem stawek dla gazu koksowniczego.

- W konsekwencji od początku 2025 r. rachunki za gaz dla najpopularniejszych grup taryfowych wzrosną od około 2 zł 60 gr do niespełna 30 zł miesięcznie - podaje URE.

Z kolei taryfa na sprzedaż gazu dla spółki PGNiG Obrót Detaliczny będzie obowiązywać w połowie 2025 roku (taryfę zatwierdzono w czerwcu 2024).

Ile faktycznie wzrosną ceny gazu?

Jak wskazuje URE całkowita wysokość rachunku za gaz zależy od kosztu zakupu oraz dystrybucji gazu. W 2025 roku taryfa dystrybucyjna w grupach W-1.1 (używający gazu do gotowania posiłków), W-2.1 (wykorzystujące gaz do podgrzewania wody) oraz W-3.6 (wykorzystujący gaz do ogrzewania domu) będzie odpowiadać za ok. 25-36 proc. ceny na rachunku za gaz. Ponadto od 1 stycznia odmrożone będą stawki opłaty abonamentowej.

Tym samym w stosunku do stawek z drugiej połowy 2024 roku, odbiorcy grupy W-1.1zapłacą o 7,84 proc. więcej, odbiorcy grupy W-2.1; 5,36 proc. więcej, a odbiorch grupy W-3.6; 5,25 proc. więcej.

Warto dodać, że taryfy będą zatwierdzane przez URE po raz ostatni na 2027 roku, wtedy ma też nastąpić uwolnienie cen gazu. Regulacji podlegać będą jedynie taryfy za korzystanie z infrastruktury gazowej.