i Autor: Shutterstock

Składki ZUS

Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców. O ile wzrośnie opłata?

Jak informuje portal dziennika "Fakt", luty to pierwszy miesiąc, kiedy osoby, które pracują na własny rachunek muszą zapłacić wyższe składki emerytalno-rentowe, odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od teraz składki będą naliczane od kwoty 7824 zł (60 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Co się zmieni?