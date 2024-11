i Autor: pixabay,pexels

Emerytury

Wyższy wiek emerytalny. Praca nawet do 71. roku życia?

Konieczne jest powiązanie minimalnego wieku emerytalnego z oczekiwaną długością życia - to rekomendacja Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla Polski. Według MFW to niezbędny krok, który dostosuje parametry polskiego systemu emerytalnego do zmieniających się realiów demograficznych. Pierwszym krokiem powinno być według nich zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet.