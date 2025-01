Ceny ropy w dół. To dobry znak dla rynku paliw?

Polski system emerytalny na progu wydolności. Najpierw zrównanie wieku emerytalnego

Z najnowszego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) opublikowanego 21 stycznia tego roku wynika, że "jeżeli nie zostaną wdrożone dodatkowe reformy, do 2050 roku średnia wysokość świadczeń może się zrównać z kwotą minimalnej emerytury (obecnie jest to 1780,96 zł brutto).

Jak podaje portal interia, "według raportu MFW, liczba osób otrzymujących świadczenia poniżej minimalnego poziomu wzrosła dziesięciokrotnie w latach 2012-2022, osiągając 365 tysięcy, z czego ponad 80 proc. to kobiety. Brak odpowiednich środków na waloryzację może doprowadzić do dalszego spadku realnej wartości emerytur, ograniczając seniorom możliwość godnego życia".

"W raporcie podkreślono również, że obecna stabilność finansów publicznych w Polsce zostanie zachwiana w momencie, gdy wydatki na emerytury zaczną gwałtownie rosnąć" - czytamy.

W raporcie wskazano trzy główne obszary, w których potrzeba pilnych reform. Jak wylicza MFW wydatki na emerytury mogą wzrosnąć nawet do 17 proc. PKB w 2050 roku.

"Szacuje się, że utrzymanie obecnego poziomu świadczeń wymagałoby zwiększenia wydatków o dodatkowe sześć punktów procentowych PKB do 2050 roku"- podaje MFW. Jednocześnie ekonomiści informują w raporcie, że kobiety w Polsce otrzymują średnio o około 30 proc. niższe emerytury niż mężczyźni. Na to wpływa niższy wiek emerytalny seniorek. "Zgromadzony kapitał emerytalny musi być rozłożony na większą liczbę lat, co obniża wysokość miesięcznych świadczeń" - podaje MFW.

Oczywiście Fundusz zauważa inny, istotny czynnik, który wpływa negatywnie na system emerytalny w Polsce. To szybko starzejące się społeczeństwo.

Jak czytamy w raporcie o ile "w Polsce w 2022 roku osoby w wieku powyżej 65 lat stanowiły 19 proc. populacji, ale do 2050 roku odsetek ten wzrośnie do 31 proc., co dramatycznie pogorszy proporcje między liczbą pracujących a emerytami".

Już teraz wskaźnik zastąpienia - relacja emerytury do przeciętnego wynagrodzenia - spadł do poziomu 45 proc., a prognozy wskazują dalszy spadek do 29 proc. w 2050 roku.

Ekonomiści funduszu zalecają wydłużenie aktywności zawodowej, zaczynając od zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz jego stopniowego podnoszenia w związku z wydłużającą się długością życia.