Wzrost popytu na towary luksusowe! Co ze światowym kryzysem?

Rynek dóbr luksusowych rośnie w siłę

Z raprotu stworzonego we współpracy eksertów z Bain&Company i Fondazione Altagamma wynika, że w bieżącym roku sprzedaż osobistych dóbr luksusowych (takich jak odzież, biżuteria, czy kosmetyki) osiągnie poziom 353 mld euro. Całkowta wartość rynku dóbr luksusowych (z uwzględnieniem samochodów, nieruchomości, samolotów oraz jachtów) zanotuje wzrost o 21 proc. do około 1,4 bln euro.

Analiza, komunikacja i skupienie na potrzebach konsumentów

Marki oferujące towary luksusowe zaczęły docierać do zdecydowanie szerszego grona potencjalnych konsumentów. Jak podkreśla Fashion Biznes, dzieje się tak dlatego, że marki potrafią w coraz bardziej analityczny sposób rozpoznawać potrzeby klientów a także prowadzą zdecydowanie skuteczniejszą komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zdaniem ekspertów z Bain&Company to właśnie dzięki temu liczba klientów rynku osobistych dóbr luksusowych wyniesie w tym roku 400 mln.

Wysoka odporność na destabilizację ekonomiczną

"We wszystkich kategoriach produktowych jesteśmy na poziomie z 2019 roku albo nawet wyższym, co pokazuje, że rynek już otrząsnął się z szoku wywołanego pandemią. Producenci podnieśli ceny, ale nie odbiło się to na spadku wolumenu sprzedaży. Jeśli w przyszłym roku będziemy mierzyć się z globalną recesją, to jej wpływ na branżę będzie inny niż w czasie kryzysu z lat 2008-2009. Rynek dóbr luksusowych jest teraz bardziej odporny na zawirowania ekonomiczne, ma większą bazę konsumentów, a marki są zdecydowanie bardziej zorientowane na klientów" - poinformowała Katarzyna Wal z Bain & Company cytowana przez portal Fashion Biznes.

Zdaniem ekspertów w 2030 roku rynek dóbr luksusowych może być wart 540-580 mld euro, a liczba klientów będzie wynosić 500 mln.

