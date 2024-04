Nowy zasiłek rodzinny 2024. Można go łączyć z 800 plus?

Kolejka po samochód. Na auto trzeba czekać 18-21 tygodni

Jak podaje auto-swiat.pl będa dwie wersje pojazdu: standardowa i Max. Jak czytamy w portalu "elektryk został zbudowany na autorskiej platformie Modena, która pozwoliła na wygospodarowanie aż 3-metrowego rozstawu osi. Xiaomi ma 4997 mm długości, 1963 mm szerokości i 1455 mm wysokości. Przedni bagażnik (tzw. frunk) ma pojemność 105, a tylny 517".

Portal zauważa przy tym, że "w nastawionej na osiągi wersji Max sedan przyspiesza od 0 do 100 km/h w 2,78 s, rozpędza się do 265 km/h, a do tego można zwiększyć w nim zasięg o 510 km w zaledwie kwadrans". Elektryk wyposażony jest w akumulator o pojemności 73,6 kWh zapewnia do 668 km zasięgu.

Za SU7 trzeba zapłacić 215,9 tys. juanów (ok. 118 tys. 845 zł). W przypadku najdroższego modelu trzeba wygospodarować 299,9 tys. juanów. Tu równiez jest dłuższa dostawa. Klient musi na niego poczekać nawet 27-30 tygodni. W przypadku podstawowego modelu czas oczekiwania to 18-21 tygodni.

Samochód z wyglądu przypomina modele Porsche Taycan czy Panamera. Według auot-swiat.pl, "uruchomienia produkcji zapowiedziano na wiosnę 2024 r. Wtedy też dowiemy się, do jakich krajów będzie eksportowane Xiaomi SU7".

Pieniądze to nie wszystko Jakub Wiech Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.