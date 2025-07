Ułatwienia dla pracodawców: Koniec z fałszywymi dyplomami?

Wielu pracodawców ma trudności z weryfikacją autentyczności dyplomów przedstawianych przez kandydatów do pracy. Obecnie firmy nie mają możliwości, by szybko i skutecznie sprawdzić w uczelni, czy dany dokument jest prawdziwy. Jak informuje forsal.pl, wynika to z przepisów o ochronie danych osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) stoi na stanowisku, że pracodawca nie ma prawa weryfikować dokumentów pracownika. Resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce to zmienić, odpowiadając na apele ze strony biznesu.

Jak czytamy w portalu "zgodnie z zapisami projektu, uczelnie, na wniosek pracodawcy posiadającego interes prawny, będą udzielały informacji o danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów wydanym w postaci papierowej na podstawie zamieszczonych we wniosku danych posiadacza tego dyplomu, w szczególności imienia i nazwiska oraz numeru dyplomu ukończenia studiów".

Weryfikacja dyplomu: Ile to będzie kosztować?

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji, ma stworzyć ramy prawne dla weryfikacji dyplomów przez pracodawców. Resort nauki argumentuje, że potwierdzenie faktu wydania dyplomu jest kluczowe dla interesu społecznego. Forsal.pl donosi, że uczelnie będą udzielać informacji o papierowych dyplomach na wniosek pracodawcy, który wykaże interes prawny. Wniosek ma zawierać dane pracodawcy i informacje niezbędne do identyfikacji dyplomu, takie jak imię i nazwisko absolwenta oraz numer dyplomu.

Za weryfikację trzeba będzie zapłacić. Opłata wyniesie 1 proc. minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem złożenia wniosku będzie "uzasadnione podejrzenie co do autentyczności dyplomu", po sprawdzeniu zabezpieczeń przed fałszerstwem - podaje portal.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r. Jak podaje forsal.pl „tak określony termin pozwoli uczelniom na właściwe dostosowanie organizacyjne do wykonywania nowego zadania – opracowanie, przyjęcie i wdrożenie odpowiednich procedur lub przegląd i dostosowanie obowiązujących procedur, wydanie stosownych upoważnień pracownikom”.

Rocznie w Polsce wydaje się ok. 300 tys. dyplomów, a nowe regulacje obejmą dokumenty z ostatnich 50 lat. Konsultacje publiczne potrwają do 25 lipca.