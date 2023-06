XVI Forum Smart Cities: Polskich miast nie stać na bycie smart

Według prezydentów obecnych na Szczycie Włodarzy, to najbardziej zmiany podatkowe dotknęły miejską kasę. Brak pieniędzy z kolei uniemożliwia wdrażanie nowoczesnych technologii w polskich miastach.

Jacek Sutryk prezydent Wrocławia wskazał na olbrzymi ubytek dochodów miasta z podatku w wysokości 1,5 mld zł., na skutek wprowadzenia Polskiego Ładu. Jak dodał miasta są coraz droższe w utrzymaniu przez wzrost cen paliw i energii.

– Straciliśmy ponad 30 proc. dochodu natomiast rosną wydatki bieżące i to stanowi nasze największe wyzwanie. Są już miasta, które biorą kredyty na bieżącą działalność. To sytuacja, która w samorządach do tej pory była niespotykana – mówił Sutryk.

Podczas dyskusji prezydenci miast podkreślali, że bez środków finansowych nie tylko, nie będzie możliwe inwestowanie w nowoczesne technologie, ale również nie będzie możliwe utrzymywania dotychczasowej infrastruktury oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa.

– Jak rozwijać e-usługi i wprowadzać nowoczesne rozwiązania do usług komunalnych, skoro nie mamy gwarancji bezpieczeństwa, który powinien być w gestii państwa. Nie wystarczy rozwijanie miejskich projektów, potrzebna jest narodowa strategia, za którą idą również fundusze, które są w stanie te wszystkie ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem zapewnić – przyznał prezydent Wrocławia.

Jak dodał Krzysztof Żuk prezydent Lublina, w mieście dochodzi do kilkunastu tysięcy cyberataków na dobę.

– Jeżeli w dodatku dotyczą one danych krytycznych, to mamy co robić. Staramy się tworzyć skuteczne zabezpieczenia. Sprawą pilną nad którą trwają teraz prace to stworzenie Security Operations, systemu, który będzie całodobowo monitorować i pilnować sieci. To wyzwanie, który dotyczy obecnie wszystkich samorządów-mówił prezydent Lublina.

Jacek Karnowski prezydent Sopotu wskazał z kolei, na niewielkie nakłady na naukę i rozwój. Te przekładają się na niską liczbę inżynierów potrzebnych m.in. do rozwijania idei smart w polskich miastach.

– Brakuje rządowej strategii, która stawiałaby na naukę i rozwój. Wydatki na ten cel, w Polsce są dwa raz niższe niż w Szwecji i ok 30 proc. niższe niż w całej UE. Ilość patentów rejestrowanych w Polsce jest siedmiokrotnie niższa niż w Niemczech. Bez zwiększenia środków na naukę i większej ilości inżynierów tworzenie idei smart w polskich miastach nie będzie możliwe – stwierdził Karnowski. Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska wskazała, że aby miasta stały się w pełni smart niezwykle ważne jest, aby dotrzeć do każdej grupy wiekowej mieszkańca.

– Bardzo ważną rolą samorządu jest, aby podnosić komfort życia mieszkańców, żeby starsi ludzie nie byli wykluczeni przez cyfrową rewolucję. Rozwiązania smart powinny być dedykowane do odpowiednich grup wiekowych, tak aby każdemu żyło się komfortowo – podkreślała prezydent Słupska.

Prezydent Wrocławia zaapelował podczas Szczytu Włodarzy o stworzenie nowego planu finansowego, inaczej w obecnej sytuacji ekonomicznej nie da się realizować idei smart city w polskich miastach.

Organizatorem XVI edycji Smart City Forum było MMC Polska

Współorganizatorem miasto Wrocław