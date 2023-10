Z Kartą Dużej Rodziny oszczędzisz na ubezpieczeniu aż do 50 procent!

Polisy z rabatami

Karta Dużej Rodziny (KDR) już od 2014 r. wspiera rodziców, którzy mają co najmniej troje dzieci. Przysługuje im bezterminowo do końca życia, natomiast pociechy mogą korzystać z niej samodzielnie do uzyskania pełnoletności, a w przypadku kontynuacji nauki do 25. roku życia.

Ten system pomocy sprawdził się w wielu polskich rodzinach. KDR wspiera domowe budżety, pozwala oszczędzić na zakupach spożywczych czy na wydatkach na różne atrakcje, takich jak wyjście do zoo, kina lub teatru.

Karta ułatwia także dostęp do produktów, które są bardzo przydatne w codziennym życiu. Należą do nich m.in. ubezpieczenia. Jeśli posiadasz samochód, zakup komunikacyjnego OC to obowiązek, natomiast inne polisy są mądrym wyborem – dzięki nim możesz liczyć na ochronę w razie wielu nieprzewidzianych sytuacji. A z dodatkowym rabatem? To już prawdziwa okazja! Na wiele z nich można liczyć, korzystając z bogatej oferty LINK4. Co ważne, upust oferowany w ramach Karty Dużej Rodziny łączy się z innymi zniżkami czy promocjami dostępnymi u ubezpieczyciela.

Aż 50 proc. zniżki na komunikacyjne NNW

Na co możesz liczyć z KDR w LINK4? Otrzymasz dodatkowe 5 proc. zniżki na komunikacyjne ubezpieczenie OC. Warto wiedzieć, że w LINK4 OC jest dostępne także w pakiecie z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. To oferta sprawdzona i doceniana przez klientów, którzy regularnie użytkują swoje pojazdy. Zapewnia wiele dodatkowych korzyści, takich jak:

usprawnienie pojazdu na miejscu wypadku lub holowanie do 100 km,

samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży,

wymianę uszkodzonego koła na miejscu zdarzenia na koło zapasowe należące do wyposażenia pojazdu, albo:

holowanie do warsztatu w przypadku braku koła zapasowego i zestawu naprawczego, gdy odkręcenie uszkodzonego koła na miejscu nie jest możliwe, lub uszkodzeniu uległo więcej opon.

5 procent zniżki otrzymasz także na pakiet OC plus Autocasco. Natomiast aż 50-procentowy rabat uzyskasz na komunikacyjne NNW, które pozwala na otrzymanie świadczenia za uszczerbek na zdrowiu, będący skutkiem wypadku. Ochroną objęci są kierowca i wszyscy pasażerowie pojazdu. Sumę takiego ubezpieczenia w LINK4 można dostosować do własnych preferencji.

Dom to nasza ostoja. Tak z LINK4 zwiększysz jego bezpieczeństwo!

Dom jest najważniejszym miejscem, w którym budujemy nasze relacje, uczymy się, odpoczywamy, wspólnie dzielimy trudy i przyjemności dnia codziennego. Nawet w dorosłym życiu jest dla nas ostoją i schronieniem przed światem. Zawsze chcemy, aby był bezpieczny. Dlatego tak ważne jest ubezpieczenie naszego azylu.

W LINK4 z Kartą Dużej Rodziny otrzymasz 10 procent zniżki na zakup ubezpieczenia domu i mieszkania, w tym Assistance domowy. Zakres ochrony obejmuje wtedy m.in. pożar, zalanie, kradzież z włamaniem, przepięcia i inne zdarzenia losowe. Dodatkowo, w ramach Assistance, w razie potrzeby możesz liczyć na pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza i innych fachowców.

30 procent rabatu możesz otrzymać na zakup ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Chroni ono Ciebie i domowników w sytuacji, gdy np. w związku z posiadaniem lub użytkowaniem mieszkania bądź domu wyrządzisz szkody osobom trzecim, na przykład, kiedy pęknie wężyk od pralki i zalejesz sąsiadów. Taka polisa przyda się również, gdy na terenie Twojej posesji wydarzy się wypadek – np. z powodu śliskiego wejścia do domu.

Ubezpiecz podróż z rabatem

Czasami warto wyrwać się z domu i ruszyć ku przygodzie. Wspólne rodzinne wyprawy pozostawiają niezapomniane wspomnienia. Dobrze wiemy, że odpowiednie przygotowanie do podróży to gwarancja jej spokojnego przebiegu.

Z Kartą Dużej Rodziny otrzymasz 15 procent zniżki na zakup ubezpieczenia Podróże od LINK4. Zyskujesz polisę, dzięki której wypoczywając w kraju bądź za granicą, nie musisz się martwić, że w przypadku nagłej choroby, wypadku czy problemów z bagażem będziesz narażony na dodatkowe koszty.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć także przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia z kategorii: AUTO, DOM czy PODRÓŻE.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.