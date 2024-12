Z urzędnikiem ze skarbówki umówisz się przez aplikację mObywatel

Urzędy skarbowe w Polsce

"Rozbudowujemy kanały kontaktu i możliwości załatwiania spraw podatkowych dla naszych klientów. Dążymy do tego, aby mogli oni załatwić większość spraw bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, również telefonicznie. 1 października br. uruchomiliśmy scentralizowaną infolinię Krajowej Administracji Skarbowej. Dla naszych klientów oznacza to większe możliwości załatwienia swoich spraw zdalnie" – powiedział PAP wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Dodał, że ogólnopolska infolinia umożliwiła szybszy i łatwiejszy kontakt z pracownikami urzędów skarbowych. Jest to możliwe, bo eksperci są dostępni pod numerem jednej infolinii.

„Wdrożony przez nas system zapewnia jednoczesną obsługę nawet 5 tys. połączeń, co bardzo usprawniło możliwość uzyskania informacji telefonicznie. Konsultanci naszej infolinii obsłużyli już ponad 391 tys. połączeń. Co ważne, pracownicy urzędów skarbowych udzielają przez telefon również informacji objętych tajemnicą skarbową. Ochronę danych umożliwia uwierzytelnianie specjalnym kodem telePIN. Dostęp do spersonalizowanej informacji i wdrożenie mechanizmów identyfikacji i uwierzytelnienia osób dzwoniących na infolinię znacznie rozszerzyło katalog danych, które można uzyskać telefonicznie. Konsultanci podpowiadają również jak załatwić daną sprawę w e-Urzędzie Skarbowym” – powiedział szef KAS.

Według niego, infolinia dopełnia możliwości zdalnej obsługi klientów KAS. Ocenił, że zainteresowani mogą obecnie przy wykorzystaniu telePIN kontaktować się z urzędem skarbowym równie bezpiecznie jak wtedy, gdy logują się do e-Urzędu Skarbowego z wykorzystaniem platformy login.gov.pl.

Infolinia KAS

„Ogólnopolska infolinia KAS jest częścią Multikanałowego Centrum Komunikacji – nowoczesnej platformy do zdalnej obsługi klientów w różnych kanałach kontaktu. Wykorzystujemy tu rozwiązania zaawansowane technologicznie, wdrożyliśmy Wirtualnego Asystenta Klienta, który wspiera procesy obsługi w kanałach zdalnych. Zapewniamy podatnikom wsparcie naszego chatbota KASpro w sprawach, które najczęściej załatwiają, czyli sprawach związanych z podatkami majątkowymi” – powiedział wiceminister Łoboda.

Dodał, że w okresie składania zeznań podatkowych chatbot KASpro wspiera podatników w zakresie rozliczeń PIT.

„W naszym systemie wykorzystujemy również voicebot KASja – inteligentny routing, który polega na przekierowaniu klienta na odpowiednią kolejkę tematyczną. Voicebot wykorzystujemy też podczas identyfikacji i uwierzytelnienia klienta czy przeprowadzenia badania satysfakcji” – stwierdził Łoboda.

Szef KAS podkreślił, że mimo rozwoju e-usług, administracja skarbowa nie zapomina o osobach, które przychodzą do urzędów skarbowych. Dodał, że z myślą o nich została stworzona usługa, umożliwiająca umówienie wizyty.

„W ramach usługi "Umów wizytę w urzędzie skarbowym" nasi klienci mogą m.in. elektronicznie zarezerwować wizytę w wybranym urzędzie, planując ją nawet na 21 dni wcześniej w konkretnym dniu i o wybranej godzinie. Wprowadziliśmy tę usługę już w 2020 r. i jej popularność stale rośnie. Mamy już w systemie ponad 20 mln umówionych wizyt. W trzech pierwszych kwartałach tego roku podatnicy zarezerwowali ponad 3,1 mln wizyt. Wizyty można umawiać na trzy wygodne sposoby: na stronie wizyta.podatki.gov.pl, przez kontakt z infolinią KAS i bezpośrednio na sali obsługi podatnika” – powiedział wiceminister Łoboda,.

Skarbówka i mObywatel

Dodał, że w planach jest rozszerzenie palety możliwości zapisywania się na wizytę w urzędzie skarbowym. KAS już rozpoczął proces integracji usługi rezerwacji terminu wizyty na koncie podatnika w e-Urzędzie Skarbowym.

„Znacznie ułatwi to rezerwację terminu wizyt. Dla podatnika zalogowanego do usług e-Urzędu Skarbowego automatycznie uzupełnimy dane o właściwym urzędzie skarbowym do załatwienia sprawy oraz informacje o numerze PESEL, numerze telefonu czy adresie e-mail. To zdecydowanie przyspieszy proces umawiania wizyty. W 2025 roku planujemy zintegrować usługę z serwisem mObywatel, aby była dostępna dla jeszcze szerszego grona klientów. W przyszłym roku planujemy też wprowadzić kilka nowych funkcji i udogodnień. Jednym z najważniejszych będzie uruchomienie wideorozmowy dla osób posługujących się językiem migowym” – powiedział szef KAS