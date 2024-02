Za ogrzewanie gazem zapłacisz podatek. UE podała już termin

Dyrektywa budynkowa – domowe kotły na gaz do likwidacji w 2040 r.

- Sądzę, że będzie to albo początek, albo koniec 2025 roku. Będzie to koniec dofinansowania kotłów na paliwa kopalne w takim programie jak program Czyste Powietrze. [...] Myślę, że ten 2025 rok to realna data wycofania dofinansowania kotłów na paliwa kopalne – prognozuje cytowany przez termomodernizacja.pl Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Powyższa wypowiedź opisuje ekologiczny paradoks – obecnie rządowe programy oferują różne rodzaje dofinansowania na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła (np. paliwo gazowe). Jednak za kilkanaście lat pojawi się konieczność złomowania ekologicznych pieców kupionych z dotacją na zieloną energię. Z tej perspektywy bardziej opłaca się inwestować w panele słoneczne lub pompę ciepła.

Paweł Lachman zwrócił równocześnie uwagę, że czas działania pieca gazowego jest ograniczony z powodów materiałowych. Kupno źródła ogrzewania wykorzystującego gaz może być potraktowane jako inwestycja jednak z perspektywą pozbycia się zużytego urządzenia za kilkanaście lat, konkretnie w 2040 r.

Dyrektywa budynkowa – szczegółowe regulacje przed nami

Unijna dyrektywa wyznacza pewne ramy, państwa członkowskie muszą je wypełnić krajowymi przepisami. Obowiązek pozbycia się wszystkich domowych źródeł ciepła na paliwa kopalne można uznać za budowlaną rewolucję. Zostało kilkanaście lat na zrealizowanie unijnych wymogów.

Władze państwowe już teraz muszą rozważać kształt nowych przepisów, a właściciele domów jednorodzinnych powinni wziąć poprawkę na plany termomodernizacji.

Flagowy system dopłat do termomodernizacji, program Czyste Powietrze, przewiduje dofinansowanie również na czynności, które przetrwają rok 2040. Przykładowo, ocieplenie ścian i podłogi, wymianę okien, mikroinstalację fotowoltaiczną lub audyt energetyczny.

