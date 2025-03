Sądowa walka o usunięcie nazwiska męża z list wyborczych: "To kwestia wolności kobiet"

Żabka CREW: Podróż sentymentalna w czasie

Żabka – symbol polskiego handlu, który na stałe wpisał się w krajobraz naszych miast i miasteczek – zaskakuje sentymentalnym powrotem do przeszłości. Marka prezentuje kolekcję Żabka CREW, inspirowaną kultowym logo z 1998 roku. To ukłon w stronę tych, którzy dorastali z Żabką i mają z nią związane liczne wspomnienia. Limitowana kolekcja, stworzona przez projektantkę Justynę Tasak, to połączenie ducha młodości ze współczesnym streetwearowym stylem. W skład zestawu wchodzą:

* Bluza z kapturem wykonana z wysokiej jakości bawełny

* T-shirt z kultowym logo,

* Stylowa bandana,

* Breloki.

Wszystkie elementy utrzymane są w charakterystycznej dla Żabki czarno-zielonej kolorystyce. Uwagę przyciąga uśmiechnięta Żabka, trzymająca stary telefon z przyciskami i antenką – symbol tamtej epoki. Na ubraniach widnieje napis "Żabka CREW" oraz rok "1998", nawiązujący do początków działalności marki. Co ważne, ubrania zostały uszyte w Polsce, z dbałością o każdy detal i jakość wykonania.

Miałam przyjemność zaprojektować kolekcję dla Żabki, łącząc najnowsze trendy z sentymentem pierwszego logo Żabki. Ten nieoceniony powrót do przeszłości przeniósł mnie do początków Żabki i moich czasów młodości. Czerpiąc z DNA marki, stworzyłam ponadczasowy design, łącząc elementy vintage z nowoczesnym streetwearem i luźnymi, oversize'owymi sylwetkami. Ważnym aspektem dla mnie jako projektanta jest również dbałość o jakość produktów, dlatego kolekcja została zrobiona w Polsce z najwyższej jakości materiałów – mówi projektantka Justyna Tasak.

Jak zdobyć kolekcję Żabka CREW?

Limitowana kolekcja Żabka CREW dostępna jest wyłącznie w konkursie. Aby wziąć w nim udział, wystarczy do 7.04.2025 wejść na stronę www.zabka.pl/zabka-crew i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Zestawy ubrań prezentowane są również w mediach społecznościowych przez znanych influencerów, takich jak Julia Żugaj, którzy sami wychowali się z Żabką.

- „Dla wielu młodych ludzi Żabka to nie tylko sklep – to część ich codzienności od dawna i mają w niej wiele pięknych wspomnień z dzieciństwa. Od lat jesteśmy razem, więc teraz chcemy się odwdzięczyć, wypuszczając kolekcję, która przenosi w czasy pierwszych telefonów z antenką, oranżady w szklanej butelce i beztrosko spędzanych dni na świeżym powietrzu” – podkreśla Jarosław Serednicki, Marketing & Digital Director w Żabka Polska.

