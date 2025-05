Zadłużenie polskiego przemysłu – alarmujące dane KRD

Z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) wynika, że zadłużenie sektora przemysłowego wzrosło w ciągu ostatniego roku o 164 miliony złotych, osiągając poziom 1,27 miliarda złotych. To nie tylko wzrost kwoty długu, ale również zwiększenie liczby dłużników, co wskazuje na pogłębiające się problemy finansowe w branży.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KRD, rok temu długi sektora przemysłowego wynosiły 1,11 miliarda złotych. Równocześnie zwiększyła się liczba dłużników z 22,5 tysiąca do 23,8 tysiąca. Średnie zadłużenie na jedną firmę wzrosło o 4,4 tysiąca złotych, osiągając poziom 53,6 tysiąca złotych zaległości. Te dane wskazują na systematyczne pogarszanie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw przemysłowych.

Dlaczego rośnie zadłużenie polskiego przemysłu?

Autorzy raportu KRD zwracają uwagę na kilka kluczowych czynników, które przyczyniły się do wzrostu zadłużenia w polskim sektorze przemysłowym. Jednym z nich jest niepewność gospodarcza wywołana decyzjami Donalda Trumpa, który "wypowiedział wojnę gospodarczą niemal całemu światu". To z kolei wywołało niepokój w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w Niemczech, które są kluczowym partnerem handlowym Polski. Spadek eksportu do Niemiec w 2024 roku o 3,9 procent do 94,8 miliarda euro, zdaniem ekonomistów, to dopiero początek spadków.

Zawirowania rynkowe najmocniej dotykają firmy wytwarzające elementy metalowe, których głównym odbiorcą jest budownictwo. Są one zadłużone na 224 miliony złotych, co stanowi niemal jedną piątą wszystkich zaległości przemysłu. Na kolejnych miejscach znajdują się producenci artykułów spożywczych (159,6 miliona złotych długu), przedsiębiorstwa specjalizujące się w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (115,9 miliona złotych) oraz firm

Na pieniądze od przedsiębiorstw przemysłowych czekają przede wszystkim instytucje finansowe – banki, firmy leasingowe, ubezpieczeniowe i zarządzające wierzytelnościami. Powinny one otrzymać od nich 777,7 miliona złotych. Znaczące kwoty należą się również dostawcom energii (112,5 miliona złotych) oraz przedsiębiorstwom handlowym, u których firmy przemysłowe są zadłużone na 109 milionów złotych.

Sektor przemysłowy sam również ma swoich dłużników. Klienci są mu winni łącznie 320 milionów złotych, co stanowi jedną czwartą tego, co sam ma do spłaty. Największą część tej kwoty stanowią długi wzajemne, czyli zaległości wobec innych firm przemysłowych, wynoszące 102,2 miliona złotych. Kolejne pozycje to przedsiębiorstwa budowlane (88,2 miliona złotych) oraz handlowe (57,5 miliona złotych). Firmy wytwórcze powinny także otrzymać 18,6 miliona złotych od podmiotów z sektora rolnego.

